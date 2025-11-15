Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Ледяной дождь ожидается ночью в Нижегородской области

15 ноября 2025 16:36 Общество
Ледяной дождь ожидается ночью в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

МЧС по Нижегородской области предупреждает о резком ухудшении погоды. В регионе местами ожидаются сильные отложения мокрого снега, гололед и ледяной дождь. Неблагоприятные явления сохранятся ночью и утром 16 ноября 2025 года.

Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку. На дорогах вероятно образование наледи, из-за чего увеличивается тормозной путь.

МЧС России рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не спеша, и обязательно убедиться в безопасности перед переходом проезжей части.

Напомним, сегодня в Нижегородской области шел снег. Ранее МЧС рекомендовало жителям региона по возможности отказаться от поездок и ограничить использование личного транспорта.

Теги:
МЧС Непогода Снег
