Ледяной дождь ожидается ночью в Нижегородской области

МЧС по Нижегородской области предупреждает о резком ухудшении погоды. В регионе местами ожидаются сильные отложения мокрого снега, гололед и ледяной дождь. Неблагоприятные явления сохранятся ночью и утром 16 ноября 2025 года.
Спасатели подчеркивают, что такие погодные условия могут значительно осложнить дорожную обстановку. На дорогах вероятно образование наледи, из-за чего увеличивается тормозной путь.
МЧС России рекомендует водителям снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, не спеша, и обязательно убедиться в безопасности перед переходом проезжей части.
Напомним, сегодня в Нижегородской области шел снег. Ранее МЧС рекомендовало жителям региона по возможности отказаться от поездок и ограничить использование личного транспорта.
