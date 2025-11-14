Власти Нижнего Новгорода обсудили уборку снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл первое в этом сезоне расширенное заседание штаба по уборке снега. По прогнозам синоптиков, в городе уже в ближайшую субботу может выпасть до 15 мм дождя с мокрым снегом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мэр напомнил участникам совещания, что первый снег не должен застать город врасплох. Он подчеркнул, что все муниципальные предприятия обеспечены необходимыми ресурсами, ранее проводилась проверка их готовности.

Особое внимание планируется уделять содержанию дворов и внутриквартальных территорий. Домоуправляющие компании должны работать в полную силу, чтобы избежать жалоб от жителей. В случае ненадлежащей уборки к делу подключится административно-техническая инспекция.

"Главная задача — чистые улицы и дворы. Штрафы — не самоцель, но если кто-то не понимает по-другому, будем применять и этот механизм", — заявил Шалабаев.

Ранее сообщалось, что в зимний период на уборке города будут задействованы почти тысяча единиц спецтехники и свыше трёх тысяч дворников.