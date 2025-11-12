Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Спорт

Футболист нижегородской "Волны" Михаил Костюков завершил карьеру

12 ноября 2025 19:00 Спорт
Футболист нижегородской Волны Михаил Костюков завершил карьеру

Фото: ФК "Волна"

Уроженец Нижнего Новгорода Михаил Костюков официально сообщил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Волна".

34-летний Костюков выступал как на позиции полузащитника, так и в роли нападающего. В "Волну" Костюков пришёл осенью 2024 года. За нижегородский клуб он сыграл 16 матчей и отдал две голевые передачи.

За свою карьеру он успел поиграть в Российской Премьер-лиге за "Амкар", "Рубин", "Енисей" и другие команды. В высшем дивизионе игрок провёл 114 матчей — ровно столько же, сколько и в Первой лиге.

За это время футболист забил 35 голов и отдал 22 результативные передачи. Кроме того, он участвовал в квалификационных матчах Лиги конференций УЕФА.

"Благодарим Михаила за невероятную самоотдачу и желаем реализовать себя в новом футбольном амплуа!", — написали представители клуба.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" сыграл вторую ничью в сезоне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

