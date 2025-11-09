Шпилевский назвал ничью с "Рубином" обидным результатом Спорт

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Главный тренер футбольного клуба "Пари НН" Алексей Шпилевский поделился своими впечатлениями после домашнего матча против казанского "Рубина", который прошёл 8 ноября в Нижнем Новгороде и завершился безголевой ничьей — 0:0. Слова наставника нижегородцев опубликованы в соцсетях "Пари НН".

Шпилевский отметил, что исход встречи оставил чувство досады, поскольку его команда, по мнению тренера, была ближе к победе.

"Мы заслуживали большего. Ребята выполнили все установки, за что я им благодарен. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последние месяцы — травмы, перестановки, кадровые потери — команда держится вместе и продолжает верить в наш путь", — сказал Шпилевский.

Он добавил, что "Пари НН" старался контролировать ход игры и оказывать давление на соперника. Особенно, по словам тренера, команда прибавила после перерыва, создав больше опасных моментов у ворот казанцев.

"Не могу предъявить претензии игрокам. Сейчас важно сохранить концентрацию и постараться взять максимум очков в оставшихся до зимней паузы трёх матчах", — подытожил Алексей Шпилевский.

