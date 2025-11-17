Демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%

Фото:
Работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде близятся к завершению.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ООО "Экологические проекты", на сегодняшний день демонтировано порядка 90% старых конструкций, и специалисты уже приступили к укладке и закреплению новой рельсошпальной решетки.
Завершить все строительно-монтажные работы на этом участке планируется до конца 2025 года.
Трамвайный маршрут №11, который проходит от Черного пруда до площади Благовещенской, временно приостановлен с февраля текущего года в связи с началом реконструкции. Возобновить его движение планируется только весной 2026 года.
Кроме того, с 8 сентября на Зеленском съезде частично ограничено движение транспорта. Однако проезд в обоих направлениях сохраняется.
Ранее сообщалось, что еще 1,5 млрд рублей выделили Нижнему Новгороду на обновление городского электротранспорта.
