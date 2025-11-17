ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Общество

Демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%

17 ноября 2025 10:02 Общество
Демонтаж старых трамвайных путей на Зеленском съезде завершен на 90%

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде близятся к завершению.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ООО "Экологические проекты", на сегодняшний день демонтировано порядка 90% старых конструкций, и специалисты уже приступили к укладке и закреплению новой рельсошпальной решетки.

Завершить все строительно-монтажные работы на этом участке планируется до конца 2025 года.

Трамвайный маршрут №11, который проходит от Черного пруда до площади Благовещенской, временно приостановлен с февраля текущего года в связи с началом реконструкции. Возобновить его движение планируется только весной 2026 года.

Кроме того, с 8 сентября на Зеленском съезде частично ограничено движение транспорта. Однако проезд в обоих направлениях сохраняется.

Ранее сообщалось, что еще 1,5 млрд рублей выделили Нижнему Новгороду на обновление городского электротранспорта.

