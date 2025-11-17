Бастрыкин заинтересовался гибелью девушки в нижегородском лесу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить подробный доклад по уголовному делу о смерти молодой жительницы Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
Поводом для поручения стала информация, озвученная в эфире федерального телеканала. В телесюжете мать погибшей выразила несогласие с выводами следствия по делу о гибели своей 21-летней дочери. Девушку искали несколько дней, а ее тело было обнаружено в лесном массиве в Нижнем Новгороде в 2019 году.
Как уточнили в Следственном комитете, расследование вело региональное управление СК по Нижегородской области.
Александр Бастрыкин распорядился, чтобы руководитель нижегородского управления СК предоставил доклад с информацией о принятых процессуальных решениях и установленных в ходе следствия обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал материалы по делу о свалке на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.
