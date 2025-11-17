Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Здание телефонной станции продают в Нижнем Новгороде за 430 млн рублей

Здание телефонной станции продают в Нижнем Новгороде за 430 млн рублей

Фото: Яндекс. Карты

В центре Нижнего Новгорода на продажу выставлено здание телефонной станции. Объект на улице Ванеева, 9 принадлежит ПАО "Ростелеком" и оценивается в 430 миллионов рублей с НДС. Предложение появилось на сайте бесплатных объявлений.

В здании располагается автоматическая телефонная станция № 35, а значительная часть помещений сдана в аренду сети супермаркетов "Пятерочка".

Пятиэтажное кирпичное здание построено в 1979 году по проекту архитектора Маркова. Внутри сделан современный ремонт, работает лифт, установлена система кондиционирования, есть столовая. Все коммуникации центральные, электрическая мощность — 220 кВт. Объект имеет два входа и внутреннюю парковку.

"Зданиe рaсполoжено на oднoм из cамыx оживлeнных пepeкpeстков гoрода. Отличная тpaнспopтная доступнocть и визуaлизация в любое вpeмя гoдa. Выcoкий пешeходный и автомобильный трафик", - отметил продавец.

Земельный участок под зданием — в долевой собственности, часть территории находится в долгосрочной аренде и используется под проезд.

В состав лота также включено двухэтажное нежилое здание площадью 136,9 квадратных метров. Оно расположено в Лукояновском районе Нижегородской области, в селе Большое Маресьево по адресу: улица Кузнецова, дом 88.

Ранее сообщалось, что лавку усадьбы Серебренниковой выставили на продажу за 30 млн рублей.

