Общество

Нижегородцам сообщили о дополнительных выходах из метро на случай ЧП

07 августа 2025 11:55  [129] Общество
Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде пассажирам метро рассказали о малоизвестных способах покинуть подземку в случае чрезвычайной ситуации. Информацией поделились авторы телеграм-канала "МетроНН".

Как отмечают специалисты, кроме привычных выходов на поверхность в метрополитене существуют и скрытые маршруты эвакуации. Одним из таких путей являются вентиляционные шахты, расположенные над тоннелями между станциями.

К примеру, такая шахта находится в районе торгового центра "Счастье" на улице Белинского. Под этим участком проходит перегон между станциями "Площадь Сенная" и "Площадь Свободы".

Тем не менее, использовать вентиляционные шахты следует с осторожностью. Внутри них установлены мощные вентиляторы, которые могут представлять опасность для человека. Поэтому полагаться на такие выходы как на гарантированный путь эвакуации не стоит.

Однако в случае крайней необходимости именно вентиляционные шахты могут стать единственным вариантом для выхода на поверхность. В экстренной ситуации рекомендуется двигаться в их направлении, соблюдая предельную осторожность.

Ранее сообщалось, что метрощит преодолел почти 250 метров второго перегонного тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

