Нижегородцам сообщили о дополнительных выходах из метро на случай ЧП Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде пассажирам метро рассказали о малоизвестных способах покинуть подземку в случае чрезвычайной ситуации. Информацией поделились авторы телеграм-канала "МетроНН".

Как отмечают специалисты, кроме привычных выходов на поверхность в метрополитене существуют и скрытые маршруты эвакуации. Одним из таких путей являются вентиляционные шахты, расположенные над тоннелями между станциями.

К примеру, такая шахта находится в районе торгового центра "Счастье" на улице Белинского. Под этим участком проходит перегон между станциями "Площадь Сенная" и "Площадь Свободы".

Тем не менее, использовать вентиляционные шахты следует с осторожностью. Внутри них установлены мощные вентиляторы, которые могут представлять опасность для человека. Поэтому полагаться на такие выходы как на гарантированный путь эвакуации не стоит.

Однако в случае крайней необходимости именно вентиляционные шахты могут стать единственным вариантом для выхода на поверхность. В экстренной ситуации рекомендуется двигаться в их направлении, соблюдая предельную осторожность.

