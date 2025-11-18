Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Нижегородские автопредприятия получили 59 новых автобусов

18 ноября 2025 08:00 Общество
Нижегородские автопредприятия получили 59 новых автобусов

Фото: соцсети ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершила очередную поставку пассажирского транспорта для нужд Нижегородской области. За последнюю неделю в регион поступило 59 новых автобусов.

Как сообщили в официальных аккаунтах ГТЛК в социальных сетях, техника была приобретена предприятиями общественного транспорта в рамках действующих программ господдержки.

В частности, регион получил 56 автобусов марки ПАЗ 320415-04, два ПАЗа модели 320415-14, а также один автобус ГАЗ A65R35.

Из общего числа поставленных машин 33 единицы приобретены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Остальные 26 автобусов закуплены по программе льготного лизинга, реализуемой Минпромторгом России.

Ранее сообщалось, что новый автобус Lotos начал курсировать между Сормовом и Верхними Печерами в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что новый автобус Lotos начал курсировать между Сормовом и Верхними Печерами в Нижнем Новгороде.

