Нейросеть "расписала" Нижний Новгород под хохлому

Фото:
Нижегородский фотограф и видеохудожник Никита Духник представил необычный взгляд на Нижний Новгород, если бы он был оформлен в традиционном русском стиле — хохломе.
На кадрах, созданных с помощью нейросети, известные места города, покрытые яркими узорами, золотыми листьями и алыми ягодами. Каждый элемент архитектуры будто бы пропитан духом народного промысла.
"Представьте себе: если бы весь Нижний Новгород был оформлен в стиле хохломы? Красные ягоды, золотые листья и узоры на каждом уголке города — просто ВАУ! Я немного пофантазировал и визуализировал, каким бы стал наш дизайн-код в настоящем русском стиле", — поделился автор.
Результат, действительно, получился ярким, самобытным и по-настоящему сказочным.
Ранее связанный из шерсти Нижний Новгород создали с помощью нейросети.
