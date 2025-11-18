Нейросеть "расписала" Нижний Новгород под хохлому Культура и отдых

Фото: Никита Духник / VK

Нижегородский фотограф и видеохудожник Никита Духник представил необычный взгляд на Нижний Новгород, если бы он был оформлен в традиционном русском стиле — хохломе.

На кадрах, созданных с помощью нейросети, известные места города, покрытые яркими узорами, золотыми листьями и алыми ягодами. Каждый элемент архитектуры будто бы пропитан духом народного промысла.

"Представьте себе: если бы весь Нижний Новгород был оформлен в стиле хохломы? Красные ягоды, золотые листья и узоры на каждом уголке города — просто ВАУ! Я немного пофантазировал и визуализировал, каким бы стал наш дизайн-код в настоящем русском стиле", — поделился автор.

Результат, действительно, получился ярким, самобытным и по-настоящему сказочным.

