Культура и отдых

Нейросеть "расписала" Нижний Новгород под хохлому

18 ноября 2025 10:42 Культура и отдых
Нейросеть расписала Нижний Новгород под хохлому

Фото: Никита Духник / VK

Нижегородский фотограф и видеохудожник Никита Духник представил необычный взгляд на Нижний Новгород, если бы он был оформлен в традиционном русском стиле — хохломе.

На кадрах, созданных с помощью нейросети, известные места города, покрытые яркими узорами, золотыми листьями и алыми ягодами. Каждый элемент архитектуры будто бы пропитан духом народного промысла.

"Представьте себе: если бы весь Нижний Новгород был оформлен в стиле хохломы? Красные ягоды, золотые листья и узоры на каждом уголке города — просто ВАУ! Я немного пофантазировал и визуализировал, каким бы стал наш дизайн-код в настоящем русском стиле", — поделился автор.

Результат, действительно, получился ярким, самобытным и по-настоящему сказочным.

Ранее связанный из шерсти Нижний Новгород создали с помощью нейросети.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

