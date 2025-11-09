Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Нижегородский подросток три недели прожил с колпачком от ручки в легких

09 ноября 2025 09:37 Общество
Нижегородский подросток три недели прожил с колпачком от ручки в легких

Эндоскописты Нижегородской областной детской клинической больницы удалили из дыхательных путей 13-летнего подростка инородный предмет — колпачок от шариковой ручки. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Школьник прожил с инородным телом в лёгком почти три недели. Изначально врачи поликлиники поставили ему диагноз "обструктивный бронхит", поскольку рентгеновское обследование не выявило постороннего предмета.

Однако спустя две недели безуспешного лечения было принято решение провести компьютерную томографию. Исследование показало наличие плотного объекта в левом главном бронхе. Подростка незамедлительно госпитализировали.

"Во время бронхоскопии мы обнаружили в левом бронхе колпачок от ручки, окружённый значительным количеством гнойного отделяемого. Инородное тело удалось извлечь. Воспаление было выраженным, и ещё немного — началась бы пневмония", — цитирует пульмонолога Александра Дворянинова Алексей Никонов.

Позже выяснилось, что мальчик случайно проглотил колпачок во время занятий в школе. Медики призывают родителей быть внимательнее к подобным ситуациям, а врачей — учитывать возможность наличия инородных тел при похожих симптомах.

Ранее сообщалось, что врачи спасли нижегородку, которую укусила гадюка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Врачи Дети Здравоохранение
