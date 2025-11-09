Нижегородский подросток три недели прожил с колпачком от ручки в легких Общество

Эндоскописты Нижегородской областной детской клинической больницы удалили из дыхательных путей 13-летнего подростка инородный предмет — колпачок от шариковой ручки. Об этом сообщил главный редактор медицинского издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Школьник прожил с инородным телом в лёгком почти три недели. Изначально врачи поликлиники поставили ему диагноз "обструктивный бронхит", поскольку рентгеновское обследование не выявило постороннего предмета.

Однако спустя две недели безуспешного лечения было принято решение провести компьютерную томографию. Исследование показало наличие плотного объекта в левом главном бронхе. Подростка незамедлительно госпитализировали.

"Во время бронхоскопии мы обнаружили в левом бронхе колпачок от ручки, окружённый значительным количеством гнойного отделяемого. Инородное тело удалось извлечь. Воспаление было выраженным, и ещё немного — началась бы пневмония", — цитирует пульмонолога Александра Дворянинова Алексей Никонов.

Позже выяснилось, что мальчик случайно проглотил колпачок во время занятий в школе. Медики призывают родителей быть внимательнее к подобным ситуациям, а врачей — учитывать возможность наличия инородных тел при похожих симптомах.

