Власти направят более 434 млн рублей на обновление улицы Ильинской Общество

Фото: Кира Мишина

Правительство Нижегородской области планирует выделить значительное финансирование на модернизацию уличной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Речь идет о реконструкции автодорог на улице Ильинской и в Плотничном переулке.

Согласно проекту, опубликованному на официальном сайте городской думы, в бюджет Нижнего Новгорода на 2025–2027 годы внесены изменения, предусматривающие выделение 434,1 миллиона рублей на ремонт указанных участков.

Средства будут направлены на обновление дорожного полотна на улице Ильинской — от улицы Красносельской до улицы Добролюбова. Кроме того, в рамках этого же проекта запланирован ремонт Плотничного переулка на отрезке от Ильинской до Сергиевской.

Из общей суммы почти все финансирование поступит из областного бюджета. Доля софинансирования со стороны города составит всего 0,1% — около 434 тысяч рублей.

Напомним, что масштабную реконструкцию улицы Ильинской в Нижнем Новгороде планируют начать сразу после завершения работ по замене трамвайных путей.