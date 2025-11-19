Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 08:00Власти направят более 434 млн рублей на обновление улицы Ильинской
19 ноября 2025 07:00Посадку по биометрии могут ввести на поездах Нижний Новгород — Москва
18 ноября 2025 19:15Троллейбусы вернутся на маршрут до Мещерского озера
18 ноября 2025 19:00543 тысячи рублей заплатила нижегородская фирма за утечку данных клиента
18 ноября 2025 18:40Орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева
18 ноября 2025 18:04Более 300 тысяч сеянцев сосны высадили в Нижегородской области в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"
18 ноября 2025 17:25Интернет снова пропал в некоторых частях Нижнего Новгорода
18 ноября 2025 17:17Киберпреступники используют период "охлаждения" сим-карт: советы по защите
18 ноября 2025 16:51Вопросы реабилитации торфяных месторождений обсудили на комитете ЗСНО по экологии
18 ноября 2025 16:46Более 900 бутылок алкоголя без лицензии нашли в Нижегородской области
Общество

Власти направят более 434 млн рублей на обновление улицы Ильинской

19 ноября 2025 08:00 Общество
Власти направят более 434 млн рублей на обновление улицы Ильинской

Фото: Кира Мишина

Правительство Нижегородской области планирует выделить значительное финансирование на модернизацию уличной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Речь идет о реконструкции автодорог на улице Ильинской и в Плотничном переулке.

Согласно проекту, опубликованному на официальном сайте городской думы, в бюджет Нижнего Новгорода на 2025–2027 годы внесены изменения, предусматривающие выделение 434,1 миллиона рублей на ремонт указанных участков.

Средства будут направлены на обновление дорожного полотна на улице Ильинской — от улицы Красносельской до улицы Добролюбова. Кроме того, в рамках этого же проекта запланирован ремонт Плотничного переулка на отрезке от Ильинской до Сергиевской.

Из общей суммы почти все финансирование поступит из областного бюджета. Доля софинансирования со стороны города составит всего 0,1% — около 434 тысяч рублей.

Напомним, что масштабную реконструкцию улицы Ильинской в Нижнем Новгороде планируют начать сразу после завершения работ по замене трамвайных путей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Нижегородский район Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 15:00Ремонт около Зеленского съезда завершат в мае 2026 года
18 ноября 2025 11:05Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе
01 ноября 2025 16:40В городском округе Выкса завершен ремонт дорог, запланированных на 2025 год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных