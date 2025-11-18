Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 ноября 2025 11:27Василий Суханов: "Необходимость реконструкции "Водника" назрела"
18 ноября 2025 11:05Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе
18 ноября 2025 10:46Музей Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа получил награды
18 ноября 2025 10:05Маркетолог Лунина объяснила, как закупаться на распродажах "чёрной пятницы"
18 ноября 2025 10:02"Кибербабушка" поможет Билайну бороться с мошенниками
18 ноября 2025 09:57Монумент русской свободы хотят установить на Стрелке в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 09:23Электричество восстановили в Верхних Печерах после аварии
18 ноября 2025 08:00Нижегородские автопредприятия получили 59 новых автобусов
18 ноября 2025 07:00Госэкспертиза одобрила капремонт путепровода на Московском шоссе
17 ноября 2025 20:0012 партий зараженных овощей и фруктов выявлено в Нижегородской области
Общество

Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе

18 ноября 2025 11:05 Общество
Объезд на улице Родионова планируют открыть на следующей неделе

Фото: телеграм-канал "МетроНН"

На улице Родионова в Нижнем Новгороде завершается устройство временной объездной дороги, предназначенной для обеспечения движения транспорта в зоне строительства. С инспекцией на объекте побывали депутаты городской думы. Об этом сообщает телеграм-канал "МетроНН". 

По данным подрядчиков, на сегодняшний день работы выполнены на 90%. Полностью завершены демонтажные работы: сняты старые участки проезжей части и пешеходных тротуаров, попавшие в зону строительства. Сейчас ведется финальная стадия обустройства дублера — специалисты формируют новое дорожное полотно, укладывают щебеночное основание, устанавливают бордюры и уже нанесли первый слой асфальта.

Коммуникации, попадающие в зону новой дороги, практически полностью вынесены. Вдоль трассы переустроено 840 метров сетей ливневой и наружной канализации, а также переложено 1 660 метров электрических кабелей. Кроме того, дополнительно выявлено 400 метров сетей связи, подлежащих выносу, и уже переключено 2 200 метров существующих линий.

Перевод автомобильного движения на новый участок планируется осуществить уже на следующей неделе. Точная дата будет определена после согласования с Центром организации дорожного движения города.

Отметим, что изначально движение по объездной дороге на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось открыть 7 ноября 2025 года, затем срок передвинули на вторую половину ноября. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
11 ноября 2025 11:04Метрощит преодолел километр второго тоннеля от Сенной до площади Свободы
21 октября 2025 13:15Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей
16 октября 2025 16:25Две станции метро в Нижнем Новгороде обещают достроить к 2027 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных