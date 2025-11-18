Нижегородское "Торпедо" уступило "Адмиралу" в серии буллитов Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккеисты "Торпедо" потерпели второе поражение подряд, уступив "Адмиралу" в домашнем матче со счётом 1:2. Исход встречи решился в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей.

В заявку на матч не попал Сергей Бойков. Защитник пополнил "скамейку" травмированных: в матче с "Авангардом" он сломал нос. В основу подняли Арсения Варлакова.

Начало поединка сложилось неудачно для нижегородцев, уже на 3-й минуте соперник открыл счёт. "Торпедо" ответило быстро: Андрей Белевич поразил ворота после передачи Кирилла Воронина, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Хозяева продолжили искать подход к воротам "Адмирала", но до конца первого периода сравнять счёт так и не удалось.

Во втором игровом отрезке Сергей Гончарук отправил шайбу в сетку, однако судьи вновь отменили гол — на этот раз за игру высоко поднятой клюшкой. Лишь под занавес периода, менее чем за четыре минуты до его завершения, Василий Атанасов восстановил равновесие, сделав счёт 1:1.

Третий период прошёл без заброшенных шайб, и игра перетекла в овертайм. "Торпедо" не смогло реализовать свои моменты ни в большинстве, ни в равных составах. Победителей выявила серия буллитов.

В серии послематчевых бросков нижегородцы не реализовали ни одной попытки, в то время как гости сумели отличиться один раз. Итог — 1:2 в пользу "Адмирала".

Несмотря на поражение, "Торпедо" заработало одно очко за овертайм и теперь имеет 39 баллов в активе, оставаясь на втором месте в таблице Западной конференции.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут в четверг, 20 ноября. В гости к ним приедет московский "Спартак".