ХК "Торпедо-Горький" минимально уступил "Челмету" в концовке матча Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" уступили челябинскому "Челмету" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась минимальной победой гостей — 0:1.

На протяжении двух периодов команды демонстрировали равную игру. Исход поединка решил эпизод, произошедший за четыре с половиной минуты до финальной сирены. Судьи прибегли к видеопросмотру момента и засчитали взятие ворот Лоренса Зинаддина.

В оставшееся время подопечные Дмитрия Космачева пытались отыграться, но не сумели реализовать моменты из-за надежной обороны челябинцев.

Следующий матч (6+) фарм-клуб проведёт 19 ноября ХК "Горняк-УГМК".

Ранее сообщалось, что накануне из-за "Авангарда" прервалась семиматчевая победная серия "Торпедо".