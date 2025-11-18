"Чайка" уступила "Локо-76" в овертайме Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" дома проиграла ярославскому "Локо-76" в овертайме — 3:4.

Счёт в матче открыли ярославцы. До конца первого периода подопечные Алексея Томилова не смогли реализовать моменты и выровнять игру.

Во втором периоде "Локо-76" удвоил преимущество. Однако "автозаводцы" быстро ответили: сначала Артём Матюк сократил разницу, а уже через 24 секунды Глеб Пугачёв сравнял счёт — 2:2.

В третьем периоде Пугачёв оформил дубль и вывел нижегородцев вперёд — 3:2. Но "Локо-76" сумел отыграть разницу в большинстве. До конца основного времени команды больше не забивали.

В овертайме "Чайка" имела шанс вырвать победу, но шайба попала в штангу. А вот ярославцы свой момент реализовали и поставили точку в этом матче — 3:4 в пользу "Локо-76".

Нижегородцы с 27 очками занимают шестую строчку Золотого дивизиона Восточной конференции.

Следующий матч (6+) "Чайка" сыграет 20 ноября против "Кузнецких Медведей".

Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" проиграл "Челмету" 0:1.