"Чайка" уступила "Локо-76" в овертайме

Нижегородская "Чайка" дома проиграла ярославскому "Локо-76" в овертайме — 3:4.
Счёт в матче открыли ярославцы. До конца первого периода подопечные Алексея Томилова не смогли реализовать моменты и выровнять игру.
Во втором периоде "Локо-76" удвоил преимущество. Однако "автозаводцы" быстро ответили: сначала Артём Матюк сократил разницу, а уже через 24 секунды Глеб Пугачёв сравнял счёт — 2:2.
В третьем периоде Пугачёв оформил дубль и вывел нижегородцев вперёд — 3:2. Но "Локо-76" сумел отыграть разницу в большинстве. До конца основного времени команды больше не забивали.
В овертайме "Чайка" имела шанс вырвать победу, но шайба попала в штангу. А вот ярославцы свой момент реализовали и поставили точку в этом матче — 3:4 в пользу "Локо-76".
Нижегородцы с 27 очками занимают шестую строчку Золотого дивизиона Восточной конференции.
Следующий матч (6+) "Чайка" сыграет 20 ноября против "Кузнецких Медведей".
Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" проиграл "Челмету" 0:1.
