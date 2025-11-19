Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области в 2025 году для приобретения жилья для детей-сирот предусмотрено 2 486 000 рублей. Об этом на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК 19 ноября сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых.

По его словам, Нижегородскую область ставят в пример на федеральном уровне по ежегодному объему выделяемых средств на жилье для сирот.

Всего в этом году для данной категории граждан планируется приобрести около 800 квартир. Из них покупку 682 жилых помещений профинансируют по линии нижегородского минстроя, а еще около 90-100 квартир сироты получат благодаря региональному жилищному сертификату.

"Растут суммы по ремонту жилья, по найму жилья, в целом динамика по решению проблемы положительная. Если в 2023 году у нас на учете стояло 9281 человек, то в 2025 году уже 7841", - отметил Седых.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов подчеркнул, что в регионе ежегодно идет сокращение нуждающихся в жилье сирот, что не может не радовать.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируется обеспечить жильем 785 сирот.