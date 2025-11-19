ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 11:42Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 11:00Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области
19 ноября 2025 10:47Михаил Пучков: "Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может!"
19 ноября 2025 10:30Более 70 парковочных мест сделали вдоль парка "Швейцария"
19 ноября 2025 10:26Сход №3 открыли на станции метро "Заречная" после ремонта
19 ноября 2025 10:03Международный медкластер хотят создать в Нижегородской области
19 ноября 2025 09:54Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
19 ноября 2025 09:07Нижегородский депобр разъяснил правила посещения туалета во время уроков
Общество

Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области

19 ноября 2025 11:00 Общество
Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области в 2025 году для приобретения жилья для детей-сирот предусмотрено 2 486 000 рублей. Об этом на заседании комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК 19 ноября сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых.

По его словам, Нижегородскую область ставят в пример на федеральном уровне по ежегодному объему выделяемых средств на жилье для сирот.

Всего в этом году для данной категории граждан планируется приобрести около 800 квартир. Из них покупку 682 жилых помещений профинансируют по линии нижегородского минстроя, а еще около 90-100 квартир сироты получат благодаря региональному жилищному сертификату.

"Растут суммы по ремонту жилья, по найму жилья, в целом динамика по решению проблемы положительная. Если в 2023 году у нас на учете стояло 9281 человек, то в 2025 году уже 7841", - отметил Седых.

Председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов подчеркнул, что в регионе ежегодно идет сокращение нуждающихся в жилье сирот, что не может не радовать. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области планируется обеспечить жильем 785 сирот.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Сироты Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
22 октября 2025 15:02Гордума поддержала передачу 50 квартир для сирот в муниципальную собственность
29 сентября 2025 16:40В Госдуме поддержали инициативу ЗСНО по поддержке детей-сирот
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных