Беспалов призвал усилить работу нижегородских административных инспекций

19 ноября 2025 12:39 Общество
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области, прошедшем 19 ноября, депутаты обсудили эффективность работы административных комиссий в муниципальных образованиях региона.

Как выяснилось, ситуация в разных районах области существенно отличается. Например, в Нижнем Новгороде за 2025 год через административные комиссии уже взыскано штрафов на сумму 377 миллионов рублей. Нарушения касались, в частности, неправильной парковки на газонах и тротуарах, несоблюдения правил благоустройства и других административных правонарушений.

Председатель профильного комитета, депутат Владимир Беспалов в беседе с НИА "Нижний Новгород" отметил, что не во всех муниципалитетах работа ведётся одинаково эффективно.

"Нижний Новгород показывает лучший результат, а есть территории, где за год не вынесено ни одного предупреждения и не наложено ни одного штрафа", — подчеркнул он.

При этом, по словам Беспалова, речь идет не о количестве взысканий, а о системной реакции на выявленные нарушения.

Парламентарий отметил, что важнее не карательные меры, а предупреждение и взаимодействие с жителями. "Работа с собственниками и вынесение предупреждений часто дают больший результат, чем массовые штрафы", — пояснил он.

Беспалов также подчеркнул, что административные комиссии в Нижнем Новгороде демонстрируют заметно более высокий уровень эффективности по сравнению с другими районами области.

Отвечая на вопрос о причинах разной результативности, депутат указал на ряд факторов. В некоторых районах не хватает кадров, в других — особенно в сельской местности — сотрудники ограничиваются устными замечаниями или вовсе игнорируют нарушения.

По мнению Беспалова, работу административных комиссий необходимо активизировать по всему региону. Он напомнил, что особенно важно поддерживать порядок на благоустроенных территориях, созданных в рамках программы "Вам решать!", где жители сами участвуют в формировании комфортной городской среды.

"Нужно не только создавать новые общественные пространства, но и обеспечивать сохранность уже благоустроенных объектов", — резюмировал председатель комитета по ЖКХ и ТЭК.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выписано штрафов на 70 млн рублей за парковку на газонах.

