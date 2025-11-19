Беспалов призвал усилить работу нижегородских административных инспекций

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области, прошедшем 19 ноября, депутаты обсудили эффективность работы административных комиссий в муниципальных образованиях региона.
Как выяснилось, ситуация в разных районах области существенно отличается. Например, в Нижнем Новгороде за 2025 год через административные комиссии уже взыскано штрафов на сумму 377 миллионов рублей. Нарушения касались, в частности, неправильной парковки на газонах и тротуарах, несоблюдения правил благоустройства и других административных правонарушений.
Председатель профильного комитета, депутат Владимир Беспалов в беседе с НИА "Нижний Новгород" отметил, что не во всех муниципалитетах работа ведётся одинаково эффективно.
"Нижний Новгород показывает лучший результат, а есть территории, где за год не вынесено ни одного предупреждения и не наложено ни одного штрафа", — подчеркнул он.
При этом, по словам Беспалова, речь идет не о количестве взысканий, а о системной реакции на выявленные нарушения.
Парламентарий отметил, что важнее не карательные меры, а предупреждение и взаимодействие с жителями. "Работа с собственниками и вынесение предупреждений часто дают больший результат, чем массовые штрафы", — пояснил он.
Беспалов также подчеркнул, что административные комиссии в Нижнем Новгороде демонстрируют заметно более высокий уровень эффективности по сравнению с другими районами области.
Отвечая на вопрос о причинах разной результативности, депутат указал на ряд факторов. В некоторых районах не хватает кадров, в других — особенно в сельской местности — сотрудники ограничиваются устными замечаниями или вовсе игнорируют нарушения.
По мнению Беспалова, работу административных комиссий необходимо активизировать по всему региону. Он напомнил, что особенно важно поддерживать порядок на благоустроенных территориях, созданных в рамках программы "Вам решать!", где жители сами участвуют в формировании комфортной городской среды.
"Нужно не только создавать новые общественные пространства, но и обеспечивать сохранность уже благоустроенных объектов", — резюмировал председатель комитета по ЖКХ и ТЭК.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выписано штрафов на 70 млн рублей за парковку на газонах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+