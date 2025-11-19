Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Экономика

Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО

19 ноября 2025 14:53 Экономика
Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Законодательном собрании Нижегородской области обсудили меры, направленные на борьбу с теневой экономикой. На заседании комитета по экономике 19 ноября парламентарии подняли вопросы повышения собираемости налогов и возможных последствий этих мер для регионального бизнеса.

Депутат Антон Ананьин отметил, что в условиях текущей бюджетной ситуации усиление контроля за налоговыми поступлениями представляется необходимым. При этом сказал, что понимает тех жителей региона, которые которые вынуждены работать вне официального сектора.

"Эмоции у меня такие же, как у большинства, но реальность такова, что государство движется к оздоровлению и легализации экономики. На этом пути возникают сложности, и мы их сейчас как раз и переживаем", — сказал Ананьин.

По его словам, как предприниматель он ожидает в следующем году шестикратного сокращения доходов. Однако, несмотря на это, он намерен сохранить коллектив и ключевые компетенции своей компании.

"У меня, что ли, все хорошо? Нет. Но я держусь. Ставлю цель — сохранить команду, сохранить профессионализм. И не жалуюсь на государство, потому что сейчас главное — думать о победе", — подчеркнул парламентарий.

Ананьин также предположил, что в ближайшее время власти обратят внимание на систему налогообложения самозанятых. По его словам, в этой сфере также не исключены нарушения и, скорее всего, по этой отрасли ожидается дополнительная проверка.

Председатель комитета по экономике ЗСНО Игорь Норенков сообщил, что налоговые вопросы будут вынесены на обсуждение с представителями бизнес-сообщества, регионального правительства и налоговой службы. Он подчеркнул важность диалога при выработке новых решений.

В то же время некоторые депутаты выразили обеспокоенность тем, что активное выведение работников из "тени" может негативно сказаться на экономике отдельных районов области, особенно в северных территориях. В частности, прозвучала информация, что предприятия лесной отрасли в Шахунье, Сяве и других поселках уже находятся на грани закрытия из-за увеличившейся налоговой нагрузки.

Напомним, что власти Нижегородской области объявили о намерении легализовать трудовую занятость почти 400 тысяч жителей региона. Как ранее отмечал заместитель губернатора региона Егор Поляков, особое внимание планируется уделить трудоспособным нижегородцам, официально нигде не работающим.

Теги:
Законодательное собрание Налоги экономика
