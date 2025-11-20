Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 09:22Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль
20 ноября 2025 09:00Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей
20 ноября 2025 08:00Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году
19 ноября 2025 20:43Кафе в Лыскове закрыли на 90 суток из-за серьезных нарушений
19 ноября 2025 19:40Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям
19 ноября 2025 19:21На ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде направят еще 6,6 млн рублей
19 ноября 2025 18:31Автоэксперт Осипов дал советы, как зимой защитить автомобиль от крыс
19 ноября 2025 18:23Подрядчик завершил капремонт 23 км трассы Р-158 под Нижним Новгородом
19 ноября 2025 18:11Комитет ЗСНО поддержал механизм признания квартиры пустующей
19 ноября 2025 17:28Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области
Общество

Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей

20 ноября 2025 09:00 Общество
Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей

В Арзамасе планируют построить два новых корпуса для местного дома-интерната. Реализация проекта завершится к ноябрю 2029 года. Информация об этом размещена на портале RosTender.info.

ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" объявило электронный аукцион на выбор подрядчика. Согласно документации, в рамках проекта запланировано возведение жилого и административно-бытового корпусов.

Отмечается, что появление нового соцучреждения станет частью программы развития регионального жилищного строительства. По завершению всех работ улучшатся условия проживания воспитанников, а также будут созданы более комфортные условия труда для персонала учреждения.

Финансирование проекта обеспечат за счет адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2025-2027 годы. Всего на реализацию проекта направят около 1,1 млрд рублей.

Подрядчику предстоит выполнить проектирование, осуществить инженерные изыскания, а также непосредственно возвести здания. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2029 года.

Ранее сообщалось, что проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском районе Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамасский район Социальные проекты Строительство
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 09:57Новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 18:48Многоэтажку за 1,5 млрд рублей построят в Сормове для расселения аварийного жилья
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных