Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей Общество

В Арзамасе планируют построить два новых корпуса для местного дома-интерната. Реализация проекта завершится к ноябрю 2029 года. Информация об этом размещена на портале RosTender.info.

ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" объявило электронный аукцион на выбор подрядчика. Согласно документации, в рамках проекта запланировано возведение жилого и административно-бытового корпусов.

Отмечается, что появление нового соцучреждения станет частью программы развития регионального жилищного строительства. По завершению всех работ улучшатся условия проживания воспитанников, а также будут созданы более комфортные условия труда для персонала учреждения.

Финансирование проекта обеспечат за счет адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2025-2027 годы. Всего на реализацию проекта направят около 1,1 млрд рублей.

Подрядчику предстоит выполнить проектирование, осуществить инженерные изыскания, а также непосредственно возвести здания. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2029 года.

