Новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде

На месте, где раньше располагался Карповский рынок, скоро появится новый жилой комплекс. Питерский девелопер GloraX выкупил участок площадью 10,4 гектара и уже готовится к старту проекта.
Будущий жилой комплекс разместится между улицами Новикова-Прибоя и Героя Попова, на территории бывшего Карповского рынка, недалеко от берега Оки. Участок находится в 8,4 км от центра города, в 3,4 км от станции метро "Пролетарская" и в 6,9 км от железнодорожного вокзала.
На участке планируют возвести жилой комплекс комфорт-класса. Общая площадь застройки — около 169 тысяч квадратных метров. Из них почти 100 тысяч "квадратов" — квартиры, а всего в проекте более 2400 жилых единиц. Дома будут разной этажности — от 9 до 25 этажей.
В каждом дворе появятся закрытые пространства с детскими площадками. Также предусмотрены кладовые для хранения сезонных вещей и парковочные места — их количество рассчитано с учетом нужд будущих жителей.
Проект разобьют на три этапа. Продажи первой очереди стартуют в первой половине 2027 года, а полностью завершить строительство планируют к 2031 году.
Помимо жилых домов, девелопер займется укреплением берега и обустройством прибрежной территории.
