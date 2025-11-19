Никитин предложил переименовать минтуризма в министерство гостеприимства

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества 19 ноября высказал идею о возможном переименовании регионального министерства туризма и промыслов.
Во время обсуждения поручения с министром туризма и помыслов региона Сергеем Яковлевым глава региона предложил альтернативное название — министерство гостеприимства.
"Кстати, давайте министерство не туризма будет, а гостеприимства", — пошутил губернатор.
По словам Никитина, власти области уделяют внимание не только развитию туристической отрасли, но и созданию инфраструктуры, которая повышает качество жизни нижегородцев. Он отметил, что регион анализирует, какие объекты уже реализованы в других субъектах, а какие еще отсутствуют в Нижегородской области.
