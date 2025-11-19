Кафе в Лыскове закрыли на 90 суток из-за серьезных нарушений

Фото:
Кафе Green stop в Лыскове прекратило работу на 90 суток по решению суда. Основанием для приостановки деятельности стали серьезные нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в заведении проводилось санитарно-эпидемиологическое расследование. Его результаты показали, что кафе функционировало с множеством несоответствий требованиям безопасности.
В частности, в помещении отсутствовало необходимое моечное оборудование, дезинфицирующие средства, а также маркировка на инвентаре и документация, подтверждающая соблюдение санитарных стандартов.
Кроме того, в зонах хранения продуктов не было устройств для контроля температурного режима. Также установлено, что сотрудники нарушали правила личной гигиены и приступали к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра.
