Кафе в Лыскове закрыли на 90 суток из-за серьезных нарушений Общество

Фото: Александр Воложанин

Кафе Green stop в Лыскове прекратило работу на 90 суток по решению суда. Основанием для приостановки деятельности стали серьезные нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в заведении проводилось санитарно-эпидемиологическое расследование. Его результаты показали, что кафе функционировало с множеством несоответствий требованиям безопасности.

В частности, в помещении отсутствовало необходимое моечное оборудование, дезинфицирующие средства, а также маркировка на инвентаре и документация, подтверждающая соблюдение санитарных стандартов.

Кроме того, в зонах хранения продуктов не было устройств для контроля температурного режима. Также установлено, что сотрудники нарушали правила личной гигиены и приступали к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра.

