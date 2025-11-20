Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97 Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В нижегородской школе №97 прошла церемония открытия мемориальной доски в память о Сергее Зайцеве — выпускнике учреждения, погибшем во время выполнения боевых задач в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

На торжественном мероприятии собрались педагоги, школьники, родные и друзья бойца. Участники почтили его память минутой молчания.

Выступая перед собравшимися, глава Ленинского района Сергей Лукоянов напомнил, что в июле 2023 года Сергей Зайцев был удостоен ордена Мужества за проявленный героизм. Вторую награду — также орден Мужества — он получил посмертно. Лукоянов подчеркнул, что жители района будут гордиться своим земляком и хранить о нём память. Он также напомнил, что Сергей окончил школу №97 в 2018 году, и теперь в её стенах установлена доска, посвящённая его подвигу.

Директор школы Вера Осенчугова отметила, что теперь у учеников будет возможность каждый день вспоминать о человеке, который учился в этих стенах и стал примером мужества и преданности своему делу. По её словам, Сергей с юных лет мечтал стать военным и был очень целеустремлённым. В школе будут хранить память о нём и передавать её будущим поколениям учащихся.

Ранее сообщалось, что орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева.

Также напомним, что в Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова.