Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 12:00Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97
20 ноября 2025 11:47Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров "Буревестника"
20 ноября 2025 11:16Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября
20 ноября 2025 10:44"Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:30Снегопады накроют Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:17Нижний Новгород стал третьим по площади городом России
20 ноября 2025 09:46Проезд по обновленной полосе открыли на плотине Нижегородской ГЭС
20 ноября 2025 09:22Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль
20 ноября 2025 09:00Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей
20 ноября 2025 08:00Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году
Общество

Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97

20 ноября 2025 12:00 Общество
Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В нижегородской школе №97 прошла церемония открытия мемориальной доски в память о Сергее Зайцеве — выпускнике учреждения, погибшем во время выполнения боевых задач в ходе СВО. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

На торжественном мероприятии собрались педагоги, школьники, родные и друзья бойца. Участники почтили его память минутой молчания.

Выступая перед собравшимися, глава Ленинского района Сергей Лукоянов напомнил, что в июле 2023 года Сергей Зайцев был удостоен ордена Мужества за проявленный героизм. Вторую награду — также орден Мужества — он получил посмертно. Лукоянов подчеркнул, что жители района будут гордиться своим земляком и хранить о нём память. Он также напомнил, что Сергей окончил школу №97 в 2018 году, и теперь в её стенах установлена доска, посвящённая его подвигу.

Директор школы Вера Осенчугова отметила, что теперь у учеников будет возможность каждый день вспоминать о человеке, который учился в этих стенах и стал примером мужества и преданности своему делу. По её словам, Сергей с юных лет мечтал стать военным и был очень целеустремлённым. В школе будут хранить память о нём и передавать её будущим поколениям учащихся.

Ранее сообщалось, что орден Мужества передали семье нижегородского героя СВО Руслана Камаева.

Также напомним, что в Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Память СВО
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 10:34Бойцам СВО доставили 120 тонн гумпомощи из Нижегородской области
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных