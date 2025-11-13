Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Бойцам СВО доставили 120 тонн гумпомощи из Нижегородской области

13 ноября 2025 10:34 Общество
Бойцам СВО доставили 120 тонн гумпомощи из Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, получили крупную партию гуманитарной помощи из Нижегородской области. Общий объем груза составил 120 тонн. Поставку приурочили ко Дню отца, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Груз был направлен в 20 воинских частей, где проходят службу нижегородцы. Помощь доставили в подразделения, расположенные на территориях ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Помимо этого, гуманитарную поддержку получили и военно-медицинские учреждения.

Организация конвоя стала возможной благодаря совместным усилиям Дома народного единства, регионального правительства, муниципальных образований и волонтеров, откликнувшихся на инициативу.

Военнослужащие выразили благодарность землякам, записав короткое видеопослание.

"Гуманитарная помощь - это не только поддержка боеспособности военнослужащих, а наша благодарность ребятам, защищающим мир и безопасность России. Они должны знать - мы всегда с ними!" - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что технику и гумпомощь отправили нижегородцы в зону СВО.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

