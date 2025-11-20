Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 17:00Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 16:17В Госдуме предложили ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
20 ноября 2025 15:10Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ
20 ноября 2025 14:59Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей
20 ноября 2025 14:29Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными
20 ноября 2025 14:23Эн+ получил "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes
20 ноября 2025 14:16Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов
20 ноября 2025 14:03В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт"
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
Общество

Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде

20 ноября 2025 17:00 Общество
Ветер повалил ограждение на стройке новой канатки в Нижнем Новгороде

Фото: минтранс Нижегородской области

Ограждение строительной площадки канатной дороги, которая соединит берега Оки в Нижнем Новгороде, усиливают после того, как металлические конструкции повредил сильный ветер.

В министерстве транспорта Нижегородской области сообщили, что специалисты приступили к работам по укреплению конструкций в районе станции метро "Заречная". Ранее порывы ветра опрокинули часть временных ограждений.

"Сейчас конструкции усиливаются с учетом возможных ветровых нагрузок. Кроме того, на всей стройплощадке проведут дополнительную проверку ограждений, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", — пояснили в ведомстве.

Напомним, что проект по строительству канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде стартовал в августе 2025 года. Завершение основных работ планируется к концу 2026 года.

Также сообщалось, что канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором 18 ноября временно закрывалась из-за погодных условий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Канатная дорога Транспорт
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных