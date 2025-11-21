Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей

21 ноября 2025 09:30 Общество
Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Арзамасский коммерческо-технический техникум готовится к капитальному обновлению своего учебного пространства. Учреждение объявило конкурс на проведение ремонтных работ в корпусе №1, расположенном на улице 9 Мая. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На реализацию проекта выделено 27,7 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт до 1 декабря. Победителя определят 4 декабря. 

Сразу после заключения контракта подрядчик сможет приступить к работам. Завершить капитальный ремонт планируется не позднее 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что капремонт ждет школу №1 в Кстове. На него заложили 176 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

