Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей

Арзамасский коммерческо-технический техникум готовится к капитальному обновлению своего учебного пространства. Учреждение объявило конкурс на проведение ремонтных работ в корпусе №1, расположенном на улице 9 Мая. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
На реализацию проекта выделено 27,7 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт до 1 декабря. Победителя определят 4 декабря.
Сразу после заключения контракта подрядчик сможет приступить к работам. Завершить капитальный ремонт планируется не позднее 31 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, что капремонт ждет школу №1 в Кстове. На него заложили 176 млн рублей.
