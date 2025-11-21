Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Арзамасский коммерческо-технический техникум готовится к капитальному обновлению своего учебного пространства. Учреждение объявило конкурс на проведение ремонтных работ в корпусе №1, расположенном на улице 9 Мая. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На реализацию проекта выделено 27,7 млн рублей. Прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт до 1 декабря. Победителя определят 4 декабря.

Сразу после заключения контракта подрядчик сможет приступить к работам. Завершить капитальный ремонт планируется не позднее 31 мая 2026 года.

