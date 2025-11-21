Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы Общество

В управделами правительства Нижегородской области объяснили причины повреждений Чкаловской лестницы и рассказали о планируемых мерах после инцидента с автомобилем, на который упал фрагмент конструкции. Комментарий предоставлен по запросу НИА "Нижний Новгород".

По данным властей, общее ненадлежащее состояние арки лестницы в Нижнем Новгороде связано прежде всего с регулярными ударами верхней части кузова грузовиков о свод арки над проездом и примыкающую к нему нижнюю часть фасада. Из-за этих ударов нарушается целостность штукатурного слоя, что приводит к попаданию влаги и дальнейшему разрушению покрытия.

В управлении делами облправительства напомнили, что установка предупреждающих дорожных знаков в 2021-2024 годах не решила проблему проезда грузового транспорта через арку. В августе 2025-го оно инициировало согласование схемы размещения габаритных ворот с ЦОДД и мэрией.

Сейчас ЦОДД завершает работу по разработке новой схемы организации дорожного движения на данном участке Нижневолжской набережной.

Еще в ответе на запрос НИА говорится, что ремонт фасадного штукатурного покрытия лестницы выполнялся в 2021 году компанией ООО "Фрегат", и его гарантийный срок не истек. На основе гарантийных обязательств подрядчик должен устранить выявленные дефекты и принять меры, чтобы подобные обрушения не повторялись. Техническое состояние арки остается под контролем специалистов ГБУ НО "Нижегородский кремль".

"Управделами находится на связи с собственником автомобиля для урегулирования ущерба", - заключили в ведомстве.