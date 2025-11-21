Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 09:1670 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы
21 ноября 2025 09:12Участники спецрейса проекта "Уроки с путешествием" поделились впечатлениями о поездке в Санкт-Петербург
21 ноября 2025 09:00Запущенный рак легкого нашли у 50-летнего курильщика из Нижнего Новгорода
21 ноября 2025 08:32Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы
21 ноября 2025 07:03Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде
20 ноября 2025 19:20Экспертиза одобрила проект храма в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах"
20 ноября 2025 18:03В Краснобаковском округе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
20 ноября 2025 17:40Нижегородские школьники рассказали о поездке в Санкт-Петербург
20 ноября 2025 17:34Андрей Воробьёв рассказал о модернизации колледжей Подмосковья
20 ноября 2025 17:28Одна нижегородская школа и три детсада закрылись на карантин по ОРВИ
Общество

Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы

21 ноября 2025 08:32 Общество
Нижегородцам рассказали, что приводит к разрушению арки Чкаловской лестницы

В управделами правительства Нижегородской области объяснили причины повреждений Чкаловской лестницы и рассказали о планируемых мерах после инцидента с автомобилем, на который упал фрагмент конструкции. Комментарий предоставлен по запросу НИА "Нижний Новгород". 

По данным властей, общее ненадлежащее состояние арки лестницы в Нижнем Новгороде связано прежде всего с регулярными ударами верхней части кузова грузовиков о свод арки над проездом и примыкающую к нему нижнюю часть фасада. Из-за этих ударов нарушается целостность штукатурного слоя, что приводит к попаданию влаги и дальнейшему разрушению покрытия.

В управлении делами облправительства напомнили, что установка предупреждающих дорожных знаков в 2021-2024 годах не решила проблему проезда грузового транспорта через арку. В августе 2025-го оно инициировало согласование схемы размещения габаритных ворот с ЦОДД и мэрией. 

Сейчас ЦОДД завершает работу по разработке новой схемы организации дорожного движения на данном участке Нижневолжской набережной. 

Еще в ответе на запрос НИА говорится, что ремонт фасадного штукатурного покрытия лестницы выполнялся в 2021 году компанией ООО "Фрегат", и его гарантийный срок не истек. На основе гарантийных обязательств подрядчик должен устранить выявленные дефекты и принять меры, чтобы подобные обрушения не повторялись. Техническое состояние арки остается под контролем специалистов ГБУ НО "Нижегородский кремль".

"Управделами находится на связи с собственником автомобиля для урегулирования ущерба", - заключили в ведомстве. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Ремонт Чкаловская лестница
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 15:21Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать
18 апреля 2022 11:53Ремонт Чкаловской лестницы начался после зимы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных