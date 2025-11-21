Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином Общество

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловске Нижегородской области введены карантинные меры в связи с выявлением лейкоза у крупного рогатого скота. Об этом говорится в официальном распоряжении, размещённом на портале правовых актов.

Ограничения затронули личные подсобные хозяйства в селе Катунки и деревне Неверово. До отмены карантина запрещается вывоз животных за пределы заражённой зоны, а также въезд на территорию посторонних лиц.

Кроме того, владельцам ферм предписано строго соблюдать санитарные меры: проводить регулярную дезинфекцию помещений и участков, где содержатся животные. Совместное содержание больных и здоровых особей также запрещено.

Ветеринарные службы обязаны организовать клинический осмотр всего поголовья в указанных населённых пунктах. Меры направлены на предотвращение распространения инфекции и защиту здорового скота.

Ранее сообщалось, что в 11 районах Нижегородской области выявлены случаи заболевания бешенством у животных.