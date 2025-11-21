Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 11:17"Ростелеком" открыл первое деловое пространство в формате шеринга
21 ноября 2025 11:12Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином
21 ноября 2025 10:56Тургенев покоряет нижегородцев: "Отцы и дети" лидируют в цифровом чтении
21 ноября 2025 10:14Пасмурные выходные с дождем и снегом ожидаются в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 10:00Участник СВО из Борского округа получил новую квартиру
21 ноября 2025 09:43Платные парковки могут появиться в Городце
21 ноября 2025 09:35Люлин: нам всем есть чему поучиться у женщин, чья энергия и решимость приближает общую для страны Победу
21 ноября 2025 09:30Капремонт корпуса коммерческого техникума в Арзамасе оценили в 28 млн рублей
21 ноября 2025 09:23Более 100 встреч с бойцами СВО в рамках проекта "Герои Родины" состоялось в школах Нижегородской области в новом учебном году
21 ноября 2025 09:1670 педагогов нижегородских вузов получили награды за профессиональные достижения в День преподавателя высшей школы
Общество

Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином

21 ноября 2025 11:12 Общество
Вспышка лейкоза у животных в Чкаловске обернулась карантином

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловске Нижегородской области введены карантинные меры в связи с выявлением лейкоза у крупного рогатого скота. Об этом говорится в официальном распоряжении, размещённом на портале правовых актов.

Ограничения затронули личные подсобные хозяйства в селе Катунки и деревне Неверово. До отмены карантина запрещается вывоз животных за пределы заражённой зоны, а также въезд на территорию посторонних лиц.

Кроме того, владельцам ферм предписано строго соблюдать санитарные меры: проводить регулярную дезинфекцию помещений и участков, где содержатся животные. Совместное содержание больных и здоровых особей также запрещено.

Ветеринарные службы обязаны организовать клинический осмотр всего поголовья в указанных населённых пунктах. Меры направлены на предотвращение распространения инфекции и защиту здорового скота.

Ранее сообщалось, что в 11 районах Нижегородской области выявлены случаи заболевания бешенством у животных.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Карантин Чкаловский г.о.
Поделиться:
Новости по теме
24 октября 2025 17:38Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах
13 октября 2025 09:42Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области
19 сентября 2025 11:42Карантин по бешенству отменили в Спасском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных