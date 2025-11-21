Валентине Матвиенко представили нижегородскую "Хохлому" Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

20 ноября в Санкт-Петербурге в рамках IV Международного форума "Содружество моды" состоялась презентация нижегородской "Хохломы". Гостем мероприятия стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. С продукцией нижегородских мастеров её ознакомил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что современная мода сегодня всё чаще обращается к национальным корням. По её словам, актуальной тенденцией становится не подражание западным образцам, а создание собственного, самобытного стиля, основанного на традиционных представлениях о красоте, элементах народного костюма и культурном наследии. Спикер назвала этот подход "модным суверенитетом" и отметила, что интерес россиян к отечественной одежде, обуви и аксессуарам растёт.

Министр Яковлев отметил, что хохлома сегодня — это не только исторический народный промысел, но и современный бренд, который приобретает новое звучание. По его словам, под маркой "Хохлома" создаются актуальные формы и дизайнерские решения, возвращающие традиционные мотивы в повседневную жизнь.

Он также пояснил, что проект объединяет культурное наследие с современными тенденциями, демонстрируя, насколько разнообразной может быть хохлома — от дерзкой и выразительной до лаконичной и минималистичной. Особое значение имеет тот факт, что значительная часть коллекции выполнена с применением старинных технологий на фабрике "Хохломская роспись" в Семёнове, где до сих пор бережно хранят традиции мастерства.

В региональном министерстве туризма и промыслов подчеркнули, что развитие территорий, связанных с традиционными промыслами, напрямую способствует росту туристической привлекательности области. Эта работа ведётся в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие туристической инфраструктуры, производство оборудования, подготовку специалистов для отрасли, продвижение путешествий по стране, а также создание комфортных и безопасных условий для отдыха.

Напомним, семь спортклубов Нижнего Новгорода объединились в юбилейном проекте "Вместе за Нижний". В 2025 году он посвящен хохломской росписи.

Сообщалось также, что сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме.