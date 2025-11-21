Центр мониторинга безопасности и правовой помощи создадут в Нижнем Новгороде Экономика

В Нижегородской области готовятся к созданию новой автономной некоммерческой организации — "Центра мониторинга безопасности и правового консультирования". Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской Думы, состоявшемся в августе текущего года.

Инициатива реализуется по поручению губернатора. В пояснительной записке к проекту создания АНО отмечается, что подобный опыт уже успешно применяется в других субъектах РФ. Новый центр станет частью системы поддержки бывших участников СВО, помогая им адаптироваться к гражданской жизни и находить возможности для трудоустройства.

Также в документе указано, что на финансирование АНО потребуется 11,3 млн рублей.

По данным "Ъ-Приволжье", всего на деятельность организации в 2026 году планируется выделить 40 млн рублей из бюджета.

Среди ключевых задач центра — участие в обеспечении общественной безопасности, а также профилактика правонарушений. При этом в документе особо отмечается, что новая структура не будет дублировать работу существующих силовых и специализированных ведомств.

