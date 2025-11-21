Два подпольных игровых клуба накрыли в Нижнем Новгороде — видео Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи СК завели уголовное дело из-за незаконной организации азартных игр в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным силовиков, группа лиц устроила игровой клуб в помещениях на улицах Октябрьской революции и Добролюбова. Игровая деятельность велась в нарушение требований федерального законодательства — вне специально отведенной игорной зоны.

В ноябре в ходе совместной операции следователей СК, сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России и бойцов СОБР Управления Росгвардии по Нижегородской области деятельность незаконного игорного клуба была пресечена. Изъяты игровое оборудование, денежные средства и мобильные телефоны.

В качестве подозреваемых были допрошены две местные жительницы. Они подтвердили, что принимали участие в организации и проведении азартных игр с использованием оборудования вне установленной законом зоны. В отношении женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к работе подпольного игорного заведения, и собирают доказательственную базу по уголовному делу.

Напомним, в мае 2025 года Нижегородский районный суд вынес приговор 14 организаторам игорных клубов. В октябре приговор выслушали организаторы еще одной сети нелегальных казино в областном центре.