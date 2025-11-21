Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Политика
21 ноября 2025 17:28Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу
21 ноября 2025 16:41Эксперты обсуждают урбанистику и архитектуру на форуме ВАРМСУ
21 ноября 2025 14:40Лучших муниципальных служащих наградили в Нижегородской области
21 ноября 2025 09:05Люлин: парламент оперативно отреагирует на все поступившие вопросы от предпринимателей
20 ноября 2025 17:16Глеб Никитин учредил экспертный совет при комиссии Госсовета по экологии
20 ноября 2025 14:25V Форум нижегородских муниципальных депутатов "Единой России" прошел в поселке Бутурлино
20 ноября 2025 10:22Евгений Люлин: "Меры господдержки должны идти на образование, а не на погашение финансовых обязательств"
19 ноября 2025 16:32Меры поддержки для закрепления кадров в сельской местности обсудили в ЗСНО
18 ноября 2025 16:11Лекция о причинах и последствиях СВО прошла в Нижегородской области
18 ноября 2025 15:06"Молодая Гвардия Единой России" отметила 20-летие
Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу

21 ноября 2025
Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился со студентами региональных вузов в рамках Дня открытых дверей правительства. Профориентационное мероприятие собрало более 200 учащихся ведущих образовательных учреждений Нижнего Новгорода, заинтересованных в карьере на государственной службе.

Обращаясь к участникам встречи, глава региона поделился личной историей профессионального становления и подчеркнул значимость осознанного выбора профессии. По его словам, работа в органах власти — это не просто труд, а возможность оказывать реальное влияние на развитие общества.

"Выбор профессии — это серьёзный и ответственный шаг. Я тоже когда-то был студентом и знаю, как непросто принять это решение. Вся моя карьера связана с государственной службой, и за всё это время я ни разу не пожалел о своём выборе. Это не просто работа — это миссия, которая позволяет менять к лучшему жизнь людей, создавать новые школы, дороги, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", — отметил губернатор.

Глеб Никитин рассказал о программах практики и стажировок, действующих в правительстве региона. В 2025 году участниками таких программ стали 350 студентов, из которых 130 были трудоустроены после прохождения практики.

Для развития компетенций и профессионального роста молодых специалистов в регионе действует Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО). Совместно с министерством кадровой политики он реализует образовательные программы, направленные на формирование лидерских качеств и развитие командной культуры в органах власти.

"Если вы будете осознанно подходить к выбору своего пути, то обязательно добьётесь успеха. Желаю вам не бояться ошибок, стремиться приносить пользу не только себе, но и окружающим. Только вперёд!" — подытожил губернатор.

Организатором мероприятия выступило министерство кадровой политики правительства региона. Как подчеркнула исполняющая обязанности министра Елена Амосова, работа с молодёжью — одно из приоритетных направлений деятельности ведомства.

"Мы последовательно информируем студентов о возможностях развития на государственной службе — от стажировок до трудоустройства. Наша цель — не просто привлечь молодых специалистов, но и создать для них условия, при которых они захотят остаться и развиваться в системе госуправления. Мы готовы делиться опытом и поддерживать их рост", — заявила она.

В министерстве отметили, что для участия в стажировках студенты могут воспользоваться региональной информационной системой "Портал "Команда правительства Нижегородской области"", которая служит единым окном входа в кадровые программы.

Кроме того, министерство кадровой политики разрабатывает новую профориентационную программу "Добро пожаловать в команду правительства Нижегородской области!" на 2026 год. Она будет направлена на расширение сотрудничества с вузами-партнёрами, совершенствование действующих форматов взаимодействия со студентами и формирование позитивного образа госслужбы.

В мероприятии приняли участие студенты семи вузов: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, Российского государственного университета правосудия, ННГАСУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и НГПУ им. К. Минина.

Для участников были организованы мастер-классы и встречи с руководителями региональных министерств. Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева рассказала о развитии внешних связей и подчеркнула важность постоянного профессионального роста.

Министр экологии и природных ресурсов Владимир Тужилин поделился опытом работы в сфере охраны окружающей среды и рассказал о ключевых проектах в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Дарья Шунаева представила студентам приоритетные направления развития городской среды и подходы к формированию комфортной инфраструктуры.

Также участники мероприятия посетили экскурсию по территории Нижегородского кремля, где познакомились с историей административного центра региона.

По мнению организаторов, День открытых дверей стал значимым шагом в формировании кадрового резерва из числа талантливой молодёжи и укреплении потенциала государственной службы в регионе.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-3 медиарейтинга губернаторов в октябре.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных