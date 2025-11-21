Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
21 ноября 2025 22:00"Чайка" взяла уверенный реванш у "Кузнецких Медведей"
21 ноября 2025 08:05Исаков об аренде Артамонова: "Не нашли возможности сдвинуть с мертвой точки"
20 ноября 2025 22:23Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне
20 ноября 2025 16:33Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов
20 ноября 2025 16:10Торпедовец Никита Артамонов проведет остаток сезона в "Нефтехимике"
20 ноября 2025 13:45Юные футболисты "Пари НН" стали серебряными призерами турнира в Китае
20 ноября 2025 10:04ПКМФ "Торпедо" разгромил "Новую Генерацию" и вышел в 1/4 финала Кубка России
20 ноября 2025 09:15"Торпедо-Горький" завершил домашнюю серию поражением
19 ноября 2025 16:26Евгений Люлин: "Второе место – не наш вариант. Будем бороться за лидерство!"
19 ноября 2025 14:35Фотовыставка, посвященная истории самбо в России, открылась в Нижнем Новгороде
Спорт

"Чайка" взяла уверенный реванш у "Кузнецких Медведей"

21 ноября 2025 22:00 Спорт
Чайка взяла уверенный реванш у Кузнецких Медведей

Фото: МХК "Чайка"

Во втором матче против "Кузнецких Медведей" нижегородская "Чайка" показала совсем другой хоккей и уверенно победила со счётом 6:3. После неудачи накануне команда собралась и ответила мощной игрой.

Как и в первой встрече, счёт открыли гости. Но долго радоваться им не дали — Виктор Фёдоров сравнял ещё до перерыва. Этот гол стал для него вторым за два дня: 20 ноября он впервые отличился в КХЛ.

Во втором периоде Владислав Мишин вывел "Чайку" вперёд, но "Медведи" быстро отыгрались, реализовав большинство. Правда, уже через 16 секунд Ян Мельников восстановил преимущество хозяев. А за считанные секунды до сирены Сергей Скворцов сделал счёт 4:2.

В третьем периоде нижегородцы продолжили давить. Макар Глазунов довёл разницу до трёх шайб. Новокузнечане попытались спасти матч, сняли вратаря и забили третий гол, но последним словом вновь осталась за "Чайкой" — Скворцов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

24 и 25 ноября "Чайка" сыграет против "Омских Ястребов". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2025 08:05Исаков об аренде Артамонова: "Не нашли возможности сдвинуть с мертвой точки"
20 ноября 2025 22:23Нижегородское "Торпедо" побеждает "Спартак" второй раз в сезоне
20 ноября 2025 16:33Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных