"Чайка" взяла уверенный реванш у "Кузнецких Медведей"

Фото: МХК "Чайка"

Во втором матче против "Кузнецких Медведей" нижегородская "Чайка" показала совсем другой хоккей и уверенно победила со счётом 6:3. После неудачи накануне команда собралась и ответила мощной игрой.

Как и в первой встрече, счёт открыли гости. Но долго радоваться им не дали — Виктор Фёдоров сравнял ещё до перерыва. Этот гол стал для него вторым за два дня: 20 ноября он впервые отличился в КХЛ.

Во втором периоде Владислав Мишин вывел "Чайку" вперёд, но "Медведи" быстро отыгрались, реализовав большинство. Правда, уже через 16 секунд Ян Мельников восстановил преимущество хозяев. А за считанные секунды до сирены Сергей Скворцов сделал счёт 4:2.

В третьем периоде нижегородцы продолжили давить. Макар Глазунов довёл разницу до трёх шайб. Новокузнечане попытались спасти матч, сняли вратаря и забили третий гол, но последним словом вновь осталась за "Чайкой" — Скворцов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

24 и 25 ноября "Чайка" сыграет против "Омских Ястребов".