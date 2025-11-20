Нижегородская "Чайка" уступила "Кузнецким Медведям" в серии буллитов Спорт

Фото: МХК "Чайка"

В первом матче против "Кузнецких Медведей" нижегородская "Чайка" потерпела поражение в серии буллитов — 3:4.

Гости открыли счёт уже в первой смене, а на 9-й минуте удвоили преимущество. К концу стартового периода хозяева сумели отыграться. Отличились Иван Муллеров и Глеб Пугачёв — 2:2.

Во втором игровом отрезке нижегородцы создали несколько острых моментов, но реализовать их не смогли. А вот гости снова вышли вперёд во время отложенного штрафа — 3:2.

В третьем периоде "Чайка" сравняла счёт лишь на 57-й минуте, Макар Глазунов реализовал большинство. Команды ушли в овертайм при счёте 3:3. Дополнительное время победителя не определило. В серии буллитов удача вновь отвернулась от "Чайки".

С 28 очками подопечные Алексея Томилова остаются на шестой строчке Золотого дивизиона Восточной конференции.

Командам системы "Торпедо" в последнее время буллиты даются тяжело. 18 ноября основная команда уступила "Адмиралу" в серии послематчевых бросков, а днём ранее "Торпедо-Горький" не реализовал ни одной попытки.

Повторная встреча между "Чайкой" и "Кузнецкими Медведями" состоится завтра.

Ранее сообщалось, что нападающий системы "Торпедо" Никита Артамонов уходит в аренду в "Нефтехимик".