Общество

Нижегородцам объяснили, почему могут исключить из электронной очереди к врачу

23 ноября 2025 15:17 Общество
Нижегородцам объяснили, почему могут исключить из электронной очереди к врачу

Жители Нижнего Новгорода делятся скриншотами, показывающими, что их очередь на приём к врачам в электронной системе достигает 280–300 человек. Некоторые пациенты сообщают, что их просто удаляют из очереди, не объясняя причин. Об этом рассказал главный редактор медицинского информагентства "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

В Министерстве здравоохранения Нижегородской области объяснили, что пациента могут исключить из очереди, если он дважды не подтвердит предложенное время визита. Жителей региона призывают внимательнее следить за уведомлениями в личном кабинете и на электронной почте, где появляются предложения о свободных слотах для записи к врачу.

Проблемы с очередями могут возникать и по вине медицинских организаций. В связи с этим ведомство намерено усилить контроль за работой поликлиник, чтобы обеспечить более эффективное управление записями и снизить количество жалоб от пациентов.

Напомним, с 1 декабря в системе здравоохранения Нижегородской области вступает в силу новый порядок записи на медицинские услуги — запись к врачам будет осуществляться в цифровом формате.

Теги:
Врачи Здравоохранение Поликлиника
