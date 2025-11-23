Мурал, посвящённый инженеру Шухову, появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился новый мурал, посвящённый выдающемуся инженеру Владимиру Шухову. Монументальное изображение украшает фасад дома № 26 на улице Керченской.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях, этот стрит-арт не просто рассказывает о жизни гениального изобретателя, но и символизирует дух инноваций и инженерных решений, которые полностью изменили мир.
Владимир Шухов — инженер, архитектор и изобретатель, чьё имя тесно связано с Нижегородской областью. Его вклад в развитие науки и техники вдохновляет молодые умы на научные открытия и выбор инженерного дела как профессии.
По словам главы региона, создание мурала стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области, Государственной транспортной лизинговой компании и Российского военно-исторического общества.
Никитин также опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. Он позволяет зрителям увидеть портрет Шухова в движении.
Напомним, Шуховскую башню открыли в Выксе после переноса с промышленной территории в "Шухов-парк".
