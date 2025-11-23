Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Мурал, посвящённый инженеру Шухову, появился в Нижнем Новгороде

23 ноября 2025 16:31 Общество
Мурал, посвящённый инженеру Шухову, появился в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появился новый мурал, посвящённый выдающемуся инженеру Владимиру Шухову. Монументальное изображение украшает фасад дома № 26 на улице Керченской.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях, этот стрит-арт не просто рассказывает о жизни гениального изобретателя, но и символизирует дух инноваций и инженерных решений, которые полностью изменили мир.

Владимир Шухов — инженер, архитектор и изобретатель, чьё имя тесно связано с Нижегородской областью. Его вклад в развитие науки и техники вдохновляет молодые умы на научные открытия и выбор инженерного дела как профессии.

По словам главы региона, создание мурала стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области, Государственной транспортной лизинговой компании и Российского военно-исторического общества.

Никитин также опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта. Он позволяет зрителям увидеть портрет Шухова в движении.

Напомним, Шуховскую башню открыли в Выксе после переноса с промышленной территории в "Шухов-парк".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

