Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 ноября 2025 10:45На ток-шоу КМ Talks в Нижнем Новгороде собрались эксперты по недвижимости и экономике
24 ноября 2025 10:22Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов
24 ноября 2025 10:02Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса
23 ноября 2025 12:24Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
21 ноября 2025 15:59Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей
Экономика

Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов

24 ноября 2025 10:22 Экономика
Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов

Жителям Нижегородской области напомнили о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2024 год. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года.

Как уточнили в ФНС, в перечень обязательных платежей входят транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Основанием для оплаты служит налоговое уведомление, которое направляется налогоплательщикам в электронный или бумажный формат.

Документ можно получить через личный кабинет на портале "Госуслуги" или в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России. Также уведомление может прийти заказным письмом по почте.

В уведомлении содержатся все необходимые сведения: сумма к оплате, информация об объектах налогообложения, налоговая база и крайний срок внесения средств. Кроме того, в документе указаны реквизиты для перечисления налога в бюджетную систему страны, включая куар-код, штрих-код, УИН и банковские данные.

Оплатить налоги можно несколькими способами. Это можно сделать онлайн через личные кабинеты на портале ФНС или "Госуслугах", а также через сервис "Уплата налогов и пошлин". Кроме того, доступны традиционные способы оплаты — в банках, через платежные терминалы и отделения "Почты России".

Чтобы избежать начисления пеней из-за просрочки, уплатить все налоги необходимо до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до конца ноября снова будут работать мобильные офисы Федеральной налоговой службы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги ФНС
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 15:39Аферисты снова звонят нижегородцам от имени налоговой
05 августа 2025 10:37Нижегородцам разъяснили новые правила налогообложения на банковские доходы
12 июля 2025 10:08Налоги начнут списывать со счетов нижегородцев без суда уже 1 ноября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных