Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов Экономика

Жителям Нижегородской области напомнили о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2024 год. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года.

Как уточнили в ФНС, в перечень обязательных платежей входят транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Основанием для оплаты служит налоговое уведомление, которое направляется налогоплательщикам в электронный или бумажный формат.

Документ можно получить через личный кабинет на портале "Госуслуги" или в "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России. Также уведомление может прийти заказным письмом по почте.

В уведомлении содержатся все необходимые сведения: сумма к оплате, информация об объектах налогообложения, налоговая база и крайний срок внесения средств. Кроме того, в документе указаны реквизиты для перечисления налога в бюджетную систему страны, включая куар-код, штрих-код, УИН и банковские данные.

Оплатить налоги можно несколькими способами. Это можно сделать онлайн через личные кабинеты на портале ФНС или "Госуслугах", а также через сервис "Уплата налогов и пошлин". Кроме того, доступны традиционные способы оплаты — в банках, через платежные терминалы и отделения "Почты России".

Чтобы избежать начисления пеней из-за просрочки, уплатить все налоги необходимо до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области до конца ноября снова будут работать мобильные офисы Федеральной налоговой службы.