Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области

Софья Донская ушла с поста заместителя министра финансов Нижегородской области. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве кадровой политики региона, она уволилась 20 ноября.
Отмечается, что решение о завершении работы было принято по собственному желанию после окончания отпуска.
Донская на протяжении длительного времени занимала пост замминистра в нижегородском минфине, затем работала в Московской области. В прошлом году Софья Донская вновь вернулась в Нижегородскую область, где продолжила работу в прежней должности.
