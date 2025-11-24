Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Софья Донская ушла с поста заместителя министра финансов Нижегородской области. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве кадровой политики региона, она уволилась 20 ноября.

Отмечается, что решение о завершении работы было принято по собственному желанию после окончания отпуска.

Донская на протяжении длительного времени занимала пост замминистра в нижегородском минфине, затем работала в Московской области. В прошлом году Софья Донская вновь вернулась в Нижегородскую область, где продолжила работу в прежней должности.

