Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 ноября 2025 13:48Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 25 ноября
24 ноября 2025 12:58Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области
24 ноября 2025 12:00Софья Донская покинула пост замминистра финансов Нижегородской области
23 ноября 2025 07:57Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области
22 ноября 2025 10:04Глава Городца Александр Мудров получил звание "Мэр года"
21 ноября 2025 18:35Эксперт-мониторинг с 14 по 21 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр"
21 ноября 2025 17:28Глеб Никитин рассказал студентам о личном пути на госслужбу
21 ноября 2025 16:41Эксперты обсуждают урбанистику и архитектуру на форуме ВАРМСУ
21 ноября 2025 14:40Лучших муниципальных служащих наградили в Нижегородской области
21 ноября 2025 09:05Люлин: парламент оперативно отреагирует на все поступившие вопросы от предпринимателей
Политика

Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области

24 ноября 2025 12:58 Политика
Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области могут изменить правила освобождения от транспортного налога для многодетных семей. С законодательной инициативой выступили депутаты городской думы Сарова. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение регионального парламента.

Сейчас от уплаты налога освобождается один из родителей, если в семье трое и более детей младше 18 лет. Льгота действует на автомобили, мотоциклы, моторные лодки и автобусы с ограничениями по мощности — например, для легковых машин это не более 150 лошадиных сил.

Саровские депутаты предлагают два ключевых изменения. По новой формулировке, право на льготу будет сохраняться до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится очно — до 23 лет. Такой подход, как отмечается в пояснительной записке, уже используется в федеральном Указе президента и принят в 20 регионах России.

Второе — увеличить допустимую мощность двигателя для легковых автомобилей и автобусов с 150 до 200 лошадиных сил. Это сделает льготу доступной для владельцев популярных семейных машин (минивэнов, кроссоверов и микроавтобусов), которые чаще всего имеют именно такую мощность.

Авторы инициативы отмечают, что аналогичные нормы уже действуют в ряде других регионов. Так, 19 субъектов РФ установили предельную мощность двигателя в 200 л.с., еще семь — в 250 л.с., а в 15 регионах ограничений по мощности нет вовсе. 

Ожидается, что такие изменения помогут усилить поддержку многодетных семей и станут вкладом в улучшение демографической ситуации в области. При этом дополнительных расходов из бюджета не потребуется, а недополученные доходы составят около 15,4 млн рублей в год. 

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, в октябре ЗСНО приняло закон, согласно которого семьи с тремя и более детьми могут бесплатно парковать все принадлежащие им автомобили. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Многодетные семьи Семья
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 12:00Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье
30 сентября 2025 18:2226 многодетных нижегородок получили почётные дипломы в Кремле
25 сентября 2025 12:01Проект "Социальная няня" предложили распространить на все регионы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных