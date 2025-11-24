Льготы по транспортному налогу могут расширить в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области могут изменить правила освобождения от транспортного налога для многодетных семей. С законодательной инициативой выступили депутаты городской думы Сарова. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение регионального парламента.

Сейчас от уплаты налога освобождается один из родителей, если в семье трое и более детей младше 18 лет. Льгота действует на автомобили, мотоциклы, моторные лодки и автобусы с ограничениями по мощности — например, для легковых машин это не более 150 лошадиных сил.

Саровские депутаты предлагают два ключевых изменения. По новой формулировке, право на льготу будет сохраняться до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится очно — до 23 лет. Такой подход, как отмечается в пояснительной записке, уже используется в федеральном Указе президента и принят в 20 регионах России.

Второе — увеличить допустимую мощность двигателя для легковых автомобилей и автобусов с 150 до 200 лошадиных сил. Это сделает льготу доступной для владельцев популярных семейных машин (минивэнов, кроссоверов и микроавтобусов), которые чаще всего имеют именно такую мощность.

Авторы инициативы отмечают, что аналогичные нормы уже действуют в ряде других регионов. Так, 19 субъектов РФ установили предельную мощность двигателя в 200 л.с., еще семь — в 250 л.с., а в 15 регионах ограничений по мощности нет вовсе.

Ожидается, что такие изменения помогут усилить поддержку многодетных семей и станут вкладом в улучшение демографической ситуации в области. При этом дополнительных расходов из бюджета не потребуется, а недополученные доходы составят около 15,4 млн рублей в год.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, в октябре ЗСНО приняло закон, согласно которого семьи с тремя и более детьми могут бесплатно парковать все принадлежащие им автомобили.