Политика

Стартовал второй учебный модуль программы "Герои. Нижегородская область"

24 ноября 2025 14:42 Политика
Стартовал второй учебный модуль программы Герои. Нижегородская область

Фото: Павел Огурцов

В Нижегородской области стартовал второй учебный модуль образовательной программы "Герои. Нижегородская область", ключевая тема которого — "Экономика и финансы".

На открытии модуля 24 ноября подвели итоги первого этапа обучения. Участники рассказали о впечатлениях, которые они получили в процессе занятий и стажировок, проходивших под руководством наставников. Первый модуль был посвящён вопросам государственной политики и устройства системы госуправления. В его рамках слушатели знакомились с историей российской государственности, геополитическими процессами, основами проектной деятельности, различными моделями управления на государственном и муниципальном уровнях. Кроме того, участники посетили тренинги и командообразующие мероприятия.

По завершении теоретической части первого этапа прошли стажировки в органах власти. Среди них — администрации Нижнего Новгорода и Дзержинска, Законодательное собрание Нижегородской области. Отдельные стажировки были организованы индивидуально, в зависимости от сферы деятельности наставников.

И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова подчеркнула, что участники продемонстрировали высокий уровень вовлечённости и сплочённость команды. По её словам, наставники активно сопровождают своих подопечных на всех этапах, оставаясь с ними на связи в режиме "24 на 7". Она отметила, что для участников проект стал настоящим погружением в политическую и общественную жизнь региона после возвращения из зоны СВО, а правительство готово оказывать всестороннюю поддержку каждому из них.

В рамках второго модуля участникам предстоит изучить основы экономической политики, понять принципы развития территорий на уровне страны, субъектов и муниципалитетов. Также предусмотрены практические тренировки на симуляторе управления регионом, где участники смогут в безопасном формате оценить эффективность своих управленческих решений.

Именно в рамках второго модуля стартует работа над проектами, которые станут выпускными квалификационными работами. От участников ждут не только хороших результатов в обучении, но и содержательных проектов, способных внести вклад в развитие региона.

Учебный план включает в себя академический блок с изучением ключевых направлений экономической и финансовой политики: бюджетной системы, налогового регулирования, денежно-кредитной сферы, инвестиционной политики, управления государственными и муниципальными финансами. Также участники освоят темы бережливого управления, проектного подхода и стратегического планирования.

Помимо лекций предусмотрены практические занятия и тренинги. 

По итогам всей программы выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление", а также удостоверение о повышении квалификации.

Кроме того, десяти финалистам будет предоставлена возможность пройти в финальный этап отбора федеральной программы "Время героев" без предварительного тестирования. 

Напомним, что программа "Герои. Нижегородская область" реализуется с марта 2025 года на основании соглашения между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО. Её цель — интеграция участников и ветеранов специальной военной операции в систему госуправления.

Регистрация на участие завершилась 31 марта. В общей сложности было подано 1 613 заявок от жителей региона. По итогам конкурсного отбора, включавшего анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование, ассесмент и очные интервью с заместителем губернатора Андреем Гнеушевым, были определены 60 участников основного образовательного потока. Ещё 30 человек вошли в резерв и смогут приступить к обучению в следующем наборе после возвращения в регион.

Официальное открытие программы состоялось 4 августа 2025 года. В церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

