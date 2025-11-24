Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Проезд под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде закроют из-за ремонта

24 ноября 2025 19:37
Проезд под Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде закроют из-за ремонта

Движение по Нижневолжской набережной временно ограничат под Чкаловской лестницей из-за ремонта, сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Проезд будет закрыт с 22:00 24 ноября до 6:00 25 ноября. Водителям придется объезжать по участку между лестницей и площадью перед катером "Герой". 

Автомобилистов просят следовать указаниям дорожных знаков. 

Напомним, что на днях на проезжавший автомобиль упал кусок Чкаловской лестницы. В управделами правительства Нижегородской области сказали, что разрушение объекта происходит по вине грузовиков. В связи с чем в планах есть установка габаритных ворот. 

Теги:
Ремонт Транспортные ограничения Чкаловская лестница
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных