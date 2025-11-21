Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 19:15Нижегородским пенсионерам рассказали, как получить электронное удостоверение
21 ноября 2025 18:50Новые ограничения ввели на Ильинке из-за ремонта трамвайных путей
21 ноября 2025 18:23Канадец на велосипеде пропал в Нижегородской области
21 ноября 2025 18:03Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток
21 ноября 2025 17:39Нижегородские предприятия поддерживают семьи с детьми
21 ноября 2025 17:36Калининская школа в Ветлужском округе открылась после капитального ремонта
21 ноября 2025 17:16Ремонт Малой Покровской в Нижнем Новгороде выполнен на 99%
21 ноября 2025 16:54В Нижегородской области нет массового возврата проданных из-за аферистов квартир
21 ноября 2025 16:42В музее Горьковского автозавода состоялась экскурсия для семей участников СВО
21 ноября 2025 16:35Минобр Нижегородской области объяснил переход школ на мессенджер MAX
Общество

Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток

21 ноября 2025 18:03 Общество
Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Кстовский городской суд приостановил на 45 суток деятельность бетонного завода "Вектор" в Нижнем Новгороде. Причиной стало грубое нарушение экологических норм при обращении с производственными отходами. Решение принято на основании материалов внеплановой проверки, проведённой инспекторами Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно выводам надзорного органа, предприятие не обеспечило надлежащие условия для временного хранения отходов, что привело к загрязнению территории. В ходе осмотра площадки, расположенной на набережной Гребного канала, были обнаружены залежи грунта, перемешанного со строительными отходами. Территория оказалась захламлена, что противоречит требованиям экологического законодательства.

Состояние земельного участка, находящегося в водоохранной зоне Волги, вызвало особую обеспокоенность проверяющих. Там был зафиксирован факт перекрытия плодородного слоя почвы строительными отходами, что является нарушением Земельного кодекса РФ. Более того, выяснилось, что предприятие пыталось скрыть следы нарушения, засыпав отходы песком. Этот факт подтвердился при бурении почвы и был зафиксирован на видео.

Суд отклонил все доводы представителей ООО "Бетонный завод "Вектор" о невиновности. Было подчеркнуто, что установленные нарушения создают угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья граждан, проживающих вблизи.

Напомним, что завод "Вектор" принадлежит родственниками бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который в настоящее время находится под арестом. Накануне стало известно, что Штокмана этапируют из Нижнего Новгорода в Москву.

 

Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
