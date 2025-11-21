Бетонный завод семьи арестованного Штокмана закрыли на 45 суток Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Кстовский городской суд приостановил на 45 суток деятельность бетонного завода "Вектор" в Нижнем Новгороде. Причиной стало грубое нарушение экологических норм при обращении с производственными отходами. Решение принято на основании материалов внеплановой проверки, проведённой инспекторами Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно выводам надзорного органа, предприятие не обеспечило надлежащие условия для временного хранения отходов, что привело к загрязнению территории. В ходе осмотра площадки, расположенной на набережной Гребного канала, были обнаружены залежи грунта, перемешанного со строительными отходами. Территория оказалась захламлена, что противоречит требованиям экологического законодательства.

Состояние земельного участка, находящегося в водоохранной зоне Волги, вызвало особую обеспокоенность проверяющих. Там был зафиксирован факт перекрытия плодородного слоя почвы строительными отходами, что является нарушением Земельного кодекса РФ. Более того, выяснилось, что предприятие пыталось скрыть следы нарушения, засыпав отходы песком. Этот факт подтвердился при бурении почвы и был зафиксирован на видео.

Суд отклонил все доводы представителей ООО "Бетонный завод "Вектор" о невиновности. Было подчеркнуто, что установленные нарушения создают угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья граждан, проживающих вблизи.

Напомним, что завод "Вектор" принадлежит родственниками бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, который в настоящее время находится под арестом. Накануне стало известно, что Штокмана этапируют из Нижнего Новгорода в Москву.