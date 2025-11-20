ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной Общество

Фото: управление Росприроднадзора

Заволжский моторный завод (ПАО "ЗМЗ") вновь привлекли к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Причиной стало негативное воздействие полигона промышленных отходов предприятия на почву в Балахнинском округе.

Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, проверка проводилась в рамках федерального земельного контроля. Полигон, где осуществляется захоронение твердых и жидких промышленных отходов, расположен на участке площадью более 199 тысяч кв. метров, отнесенном к землям промышленности, энергетики, транспорта и связи.

В ходе проверки специалисты ведомства совместно с лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отобрали пробы почвы. Анализы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ — в том числе нефтепродуктов, меди, цинка, марганца, свинца и ртути.

"Данный факт говорит о том, что ПАО "ЗМЗ" не проводит мероприятия по защите земель и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия, что ведет к ухудшению качественного состояния земель на прилегающих к полигону участках", - отметили в управлении.

По итогам проверки юридическое лицо и ответственный сотрудник предприятия были оштрафованы. Общая сумма административных санкций составила 450 тысяч рублей. Также заводу выдано предписание об устранении нарушений. Срок его исполнения установлен до мая 2026 года. Контроль за выполнением поручения осуществляет Росприроднадзор.

Отметим, что это не первый случай привлечения предприятия к ответственности. В 2023 году ЗМЗ уже был оштрафован на аналогичную сумму. А в 2024 году компания перечислила в бюджет Балахнинского района более 1,1 млн рублей за ущерб, нанесённый почвам в результате эксплуатации полигона.

Напомним, что 2 июня на территории ПАО "ЗМЗ" произошел пожар, в результате которого пострадал один из сотрудников предприятия.