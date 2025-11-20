Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
20 ноября 2025 12:50Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
20 ноября 2025 12:30Депутаты и соцучастковые оценили модернизацию Нижегородской станции аэрации
20 ноября 2025 12:00Мемориальную доску герою СВО открыли в нижегородской школе №97
20 ноября 2025 11:47Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров "Буревестника"
20 ноября 2025 11:16Четыре электрички между Бором и Нижним Новгородом отменят с 24 ноября
20 ноября 2025 10:44"Сапсаны" не планируют возвращать на маршрут Москва - Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:30Снегопады накроют Нижний Новгород
20 ноября 2025 10:17Нижний Новгород стал третьим по площади городом России
Общество

ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной

20 ноября 2025 13:34 Общество
ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной

Фото: управление Росприроднадзора

Заволжский моторный завод (ПАО "ЗМЗ") вновь привлекли к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Причиной стало негативное воздействие полигона промышленных отходов предприятия на почву в Балахнинском округе.

Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, проверка проводилась в рамках федерального земельного контроля. Полигон, где осуществляется захоронение твердых и жидких промышленных отходов, расположен на участке площадью более 199 тысяч кв. метров, отнесенном к землям промышленности, энергетики, транспорта и связи.

В ходе проверки специалисты ведомства совместно с лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" отобрали пробы почвы. Анализы показали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ — в том числе нефтепродуктов, меди, цинка, марганца, свинца и ртути. 

"Данный факт говорит о том, что ПАО "ЗМЗ" не проводит мероприятия по защите земель и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия, что ведет к ухудшению качественного состояния земель на прилегающих к полигону участках", - отметили в управлении.

По итогам проверки юридическое лицо и ответственный сотрудник предприятия были оштрафованы. Общая сумма административных санкций составила 450 тысяч рублей. Также заводу выдано предписание об устранении нарушений. Срок его исполнения установлен до мая 2026 года. Контроль за выполнением поручения осуществляет Росприроднадзор.

Отметим, что это не первый случай привлечения предприятия к ответственности. В 2023 году ЗМЗ уже был оштрафован на аналогичную сумму. А в 2024 году компания перечислила в бюджет Балахнинского района более 1,1 млн рублей за ущерб, нанесённый почвам в результате эксплуатации полигона. 

Напомним, что 2 июня на территории ПАО "ЗМЗ" произошел пожар, в результате которого пострадал один из сотрудников предприятия.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Заволжье Роспотребнадзор Экология
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 10:34Росприроднадзор проверяет разлив нефтепродуктов в Кстовском районе
28 августа 2025 16:58Росприроднадзор добился взыскания долга по экоплатежам с заволжского МУП
12 августа 2025 15:34"Дайдо Металл Русь" оштрафовали за пожар на заводе в Заволжье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных