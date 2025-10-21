Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 12:41Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации
21 октября 2025 12:35Эпидемиолог Покровский предупредил о росте числа заражённых ВИЧ в России
21 октября 2025 12:28Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 12:02Тепловые сети Кстовского района проверят красителем
21 октября 2025 11:56Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области
21 октября 2025 11:42Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"
21 октября 2025 11:20В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии
21 октября 2025 10:23Штрафы на 94 млн рублей выписали нижегородским водителям за неоплату парковки
21 октября 2025 09:46Помещение для нового филиала патриотического центра ищут в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 09:17Прилепин возвращается на военную службу после покушения
Общество

Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации

21 октября 2025 12:41 Общество
Инженер ТНС Энерго НН умер после экстренной госпитализации

Инженер второго разряда отдела энергоинспекции ПАО "ТНС Энерго НН" скончался в медицинском учреждении вечером 14 октября 2025 года. Об этом сообщила Госинспекция труда по Нижегородской области 

Мужчине, работавшему на Дзержинском участке компании, стало плохо утром того же дня. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, и сотрудник был доставлен в БСМП города Дзержинска.

Позже в тот же день его перевели в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, где он и умер поздним вечером.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что 35-летний резчик на пилах, ножовках и станках умер на складе нижегородского предприятия. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда Смертность
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2025 11:47Водителя служебного авто нашли мертвым на территории медгородка в Выксе
10 октября 2025 09:06Энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе
08 октября 2025 09:08Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных