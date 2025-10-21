Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации Общество

Инженер второго разряда отдела энергоинспекции ПАО "ТНС Энерго НН" скончался в медицинском учреждении вечером 14 октября 2025 года. Об этом сообщила Госинспекция труда по Нижегородской области

Мужчине, работавшему на Дзержинском участке компании, стало плохо утром того же дня. Коллеги оперативно вызвали скорую помощь, и сотрудник был доставлен в БСМП города Дзержинска.

Позже в тот же день его перевели в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко, где он и умер поздним вечером.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его цель — установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что 35-летний резчик на пилах, ножовках и станках умер на складе нижегородского предприятия.