Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В грядущем 2026 году нижегородцев ожидают семь сокращенных рабочих недель.

Согласно утвержденному производственному календарю, первая короткая неделя будет в феврале: по случаю Дня защитника Отечества отдыхать предстоит с 21 по 23 число, а с 24 по 27 февраля предстоит работать всего четыре дня.

Следующая укороченная неделя запланирована с 10 по 13 марта. Затем аналогичный режим работы ожидается с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Помимо этого, нерабочими днями станут 4 ноября и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя сократится до четырех дней, а в конце декабря — до трех.

Также в 2026 году предусмотрены четыре предпраздничных рабочих дня с сокращенным графиком: это 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

При этом в календаре не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели.

Напомним, последним рабочим днем в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Новогодние выходные будут длиться 12 дней.