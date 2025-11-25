Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году

Фото:
В грядущем 2026 году нижегородцев ожидают семь сокращенных рабочих недель.
Согласно утвержденному производственному календарю, первая короткая неделя будет в феврале: по случаю Дня защитника Отечества отдыхать предстоит с 21 по 23 число, а с 24 по 27 февраля предстоит работать всего четыре дня.
Следующая укороченная неделя запланирована с 10 по 13 марта. Затем аналогичный режим работы ожидается с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Помимо этого, нерабочими днями станут 4 ноября и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя сократится до четырех дней, а в конце декабря — до трех.
Также в 2026 году предусмотрены четыре предпраздничных рабочих дня с сокращенным графиком: это 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.
При этом в календаре не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели.
Напомним, последним рабочим днем в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Новогодние выходные будут длиться 12 дней.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+