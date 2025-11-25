Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 19:30Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году
25 ноября 2025 19:16Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат 1 млн рублей на жилье
25 ноября 2025 18:512,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ
25 ноября 2025 18:30Нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду
25 ноября 2025 18:16Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится
25 ноября 2025 18:09Льготы на питание для детей студентов предложили ввести в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 18:00Дополнительные ограждения установят на нижегородском стадионе "Водник"
25 ноября 2025 17:28Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали
25 ноября 2025 17:08Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается
25 ноября 2025 16:56Глеб Никитин высказался о стройке склада WB в Новинках
Общество

Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году

25 ноября 2025 19:30 Общество
Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В грядущем 2026 году нижегородцев ожидают семь сокращенных рабочих недель.

Согласно утвержденному производственному календарю, первая короткая неделя будет в феврале: по случаю Дня защитника Отечества отдыхать предстоит с 21 по 23 число, а с 24 по 27 февраля предстоит работать всего четыре дня.

Следующая укороченная неделя запланирована с 10 по 13 марта. Затем аналогичный режим работы ожидается с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.

Помимо этого, нерабочими днями станут 4 ноября и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя сократится до четырех дней, а в конце декабря — до трех.

Также в 2026 году предусмотрены четыре предпраздничных рабочих дня с сокращенным графиком: это 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

При этом в календаре не предусмотрено ни одной шестидневной рабочей недели.

Напомним, последним рабочим днем в году станет вторник, 30 декабря, а 31 декабря будет нерабочим. Новогодние выходные будут длиться 12 дней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Отдых Праздники Работа
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
