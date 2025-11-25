Экс-глава саровского отделения ФССП получила условку за фиктивную отчетность Происшествия

В Нижегородской области бывшую главу Саровского районного отделения службы судебных приставов признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Напомним, с декабря 2023 года по март 2024 года фигурантка, стремясь создать видимость эффективной работы перед вышестоящим руководством, вносила ложные данные в табели учета рабочего времени. В документах значилось, что сотрудники выходили на службу и исполняли свои обязанности, хотя на самом деле они отсутствовали на рабочих местах.

На основании этих фиктивных сведений сотрудникам начислялась и выплачивалась заработная плата.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что по инициативе руководителя в отдел был трудоустроен фиктивный судебный пристав-исполнитель. Этот человек получал зарплату, но к выполнению служебных обязанностей не приступал.

Суд признал бывшую руководительницу виновной по двум эпизодам злоупотребления полномочиями. Ей назначено наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Кроме того, на этот период ей запрещено занимать должности на госслужбе, связанные с управленческими функциями и представительством власти.

