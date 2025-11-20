Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей Происшествия

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вскрыта схема незаконного обогащения в одном из филиалов АО "Нижегородпассажиравтотранс". В злоупотреблении служебным положением подозреваются директор и главный инженер предприятия НПАП №3".

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, в 2023-2025 годах главный инженер составлял фиктивные докладные записки, на основании которых работникам начислялись премии. Эти документы утверждал директор. После получения выплат сотрудники были вынуждены отдавать часть денег обратно своим начальникам.

Таким образом, по предварительным данным, руководители присвоили более 3 миллионов рублей. Ущерб, нанесённый предприятию, оценивается в аналогичную сумму.

В настоящее время оба фигуранта задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела, проверяют возможные дополнительные эпизоды и устанавливают других причастных к преступлению лиц.

