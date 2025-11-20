Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия
20 ноября 2025 12:19Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей
20 ноября 2025 11:30Страшный пожар в нижегородском автосервисе унес жизнь мужчины
20 ноября 2025 10:59Истязание детей в саду в Павлове обернулось уголовным делом
20 ноября 2025 09:09Водитель без прав сбил пенсионерок на пешеходном переходе в Выксе
19 ноября 2025 20:17Неизвестный избил сторожа больницы в Дзержинске
19 ноября 2025 19:59Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором
19 ноября 2025 17:49Незаконную взлетную площадку под Кстовом закрыли после авиакатастрофы
19 ноября 2025 15:33Олег Сорокин оспорил в суде отказ в УДО
19 ноября 2025 12:15Нижегородского экс-полицейского обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW
19 ноября 2025 10:20"Силовики" развели мать и дочь из Нижнего Новгорода на 85 млн рублей
Происшествия

Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей

20 ноября 2025 12:19
Директор и инженер НПАП №3 присвоили премии сотрудников на 3 млн рублей

Фото: УФСБ России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вскрыта схема незаконного обогащения в одном из филиалов АО "Нижегородпассажиравтотранс". В злоупотреблении служебным положением подозреваются директор и главный инженер предприятия НПАП №3".

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, в 2023-2025 годах главный инженер составлял фиктивные докладные записки, на основании которых работникам начислялись премии. Эти документы утверждал директор. После получения выплат сотрудники были вынуждены отдавать часть денег обратно своим начальникам.

Таким образом, по предварительным данным, руководители присвоили более 3 миллионов рублей. Ущерб, нанесённый предприятию, оценивается в аналогичную сумму.

В настоящее время оба фигуранта задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело по пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства дела, проверяют возможные дополнительные эпизоды и устанавливают других причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника Лысковского отдела ГИБДД обязали вернуть в бюджет стоимость дорогой иномарки.

Теги:
НПАТ Превышение полномочий ФСБ
