Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ремонтом участка федеральной трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе — от населённого пункта Нижегородец до поворота на Юловку (40-52 км). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Одна из жительниц региона поинтересовалась, когда возобновятся работы, указав, что на паспорте объекта обозначен срок окончания — август 2025 года.

Никитин сообщил, что регулярно наблюдает за ходом работ, поскольку сам часто пользуется этой дорогой. По словам губернатора, участок находится в ведении федерального управления дорог, и ранее действующий контракт на ремонт был расторгнут из-за проблем у подрядчика.

"Подрядчик то ли обанкротился, то ли пришел в неработоспособное состояние. Сейчас происходит контрактация нового подрядчика. В ближайшее время эта работа будет продолжена. Со своей стороны будем максимально им содействовать, чтобы весь участок был завершен", — сообщил Никитин.

Отметим, что уже завершено расширение до четырех полос 23 км Р-158. В 2027 году планируется завершить расширение трассы до четырех полос на всем отрезке от Нижнего Новгорода до Арзамаса.

Кроме того, Никитин рассказал о состоянии других дорог в регионе. Он напомнил, что их общая протяжённость в Нижегородской области составляет 34 тысячи километров. В 2017 году лишь около 28% из них соответствовали нормативам, что было одним из самых низких показателей в стране. За последние семь лет капитально отремонтировано около 6,5 тысячи километров — почти по тысяче в год. Цель правительства области — довести долю дорог в нормативном состоянии до 50% к 2030 году.

