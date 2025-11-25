Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится

25 ноября 2025 16:23 Общество
Расширение трассы Р-158 в районе Нижегородца скоро продолжится

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с ремонтом участка федеральной трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском округе — от населённого пункта Нижегородец до поворота на Юловку (40-52 км). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Одна из жительниц региона поинтересовалась, когда возобновятся работы, указав, что на паспорте объекта обозначен срок окончания — август 2025 года.

Никитин сообщил, что регулярно наблюдает за ходом работ, поскольку сам часто пользуется этой дорогой. По словам губернатора, участок находится в ведении федерального управления дорог, и ранее действующий контракт на ремонт был расторгнут из-за проблем у подрядчика. 

"Подрядчик то ли обанкротился, то ли пришел в неработоспособное состояние. Сейчас происходит контрактация нового подрядчика. В ближайшее время эта работа будет продолжена. Со своей стороны будем максимально им содействовать, чтобы весь участок был завершен", — сообщил Никитин.

Отметим, что уже завершено расширение до четырех полос 23 км Р-158. В 2027 году планируется завершить расширение трассы до четырех полос на всем отрезке от Нижнего Новгорода до Арзамаса.

Кроме того, Никитин рассказал о состоянии других дорог в регионе. Он напомнил, что их общая протяжённость в Нижегородской области составляет 34 тысячи километров. В 2017 году лишь около 28% из них соответствовали нормативам, что было одним из самых низких показателей в стране. За последние семь лет капитально отремонтировано около 6,5 тысячи километров — почти по тысяче в год. Цель правительства области — довести долю дорог в нормативном состоянии до 50% к 2030 году.

Ранее сообщалось, что подрядчик завершил первую укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на путепроводе дублера проспекта Гагарина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Глеб Никитин Дороги Р-158
