Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2025 20:00Нарушения выявили на нижегородских фермах при помощи дронов
11 ноября 2025 19:46Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы
11 ноября 2025 18:34Психолог Бережной назвал способы диагностики депрессии у мужчин
11 ноября 2025 18:14В России установили 1000-ю отечественную базовую станцию "Булат"
11 ноября 2025 17:30Четырехэтажный медцентр появится на улице Ульянова в Нижнем Новгороде
11 ноября 2025 17:20Нижегородцы снова лишились интернета 11 ноября
11 ноября 2025 17:07Быстрые электрозаправки установлены в 21 округе Нижегородской области
11 ноября 2025 16:51В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально
11 ноября 2025 16:43Нижегородскую канатку закроют на три дня из-за техобслуживания
11 ноября 2025 16:32Нижегородцы могут выбрать город с самой интересной архитектурой в регионе
Общество

Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы

11 ноября 2025 19:46 Общество
Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области стартовала подготовка проекта межевания территории под строительство Западного обхода Выксы. Работы ведутся по заказу Главного управления автомобильных дорог региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минграда.

Проект должен быть полностью разработан до 7 ноября 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Планируемая трасса пройдет через территорию площадью около 101 гектара. Она охватывает районы рабочих поселков Досчатое, Ближне-Песочное, Шиморское, а также деревни Грязной в городском округе Выкса.

Участок обхода соединит дороги Выкса — Досчатое и Выкса — Шиморское — Ближне-Песочное. Новая автодорога будет двухполосной, с двумя мостами и шестью водопропускными трубами. Общая протяженность участка составит 6,42 километра.

Напомним, параллельно с межеванием ведется разработка проекта планировки территории. Этот документ должен быть готов к 15 февраля 2027 года.

Напомним, впервые проект западного обхода Выксы был выполнен специалистами ООО ПИ "Волгаватодорпроект" в 2015 году. В январе 2025 года ГУАД объявило аукцион на корректировку проекта. Победителем торгов стало АО "Трансмост", предложившее выполнить работы за 30,2 млн рублей при начальной цене контракта 40,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода планируют передать участок набережной Гребного канала для реализации проекта строительства Восточного обхода.

Теги:
Выкса Дороги Минград
