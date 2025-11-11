Проект межевания территории подготовят для Западного обхода Выксы Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области стартовала подготовка проекта межевания территории под строительство Западного обхода Выксы. Работы ведутся по заказу Главного управления автомобильных дорог региона. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минграда.

Проект должен быть полностью разработан до 7 ноября 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Планируемая трасса пройдет через территорию площадью около 101 гектара. Она охватывает районы рабочих поселков Досчатое, Ближне-Песочное, Шиморское, а также деревни Грязной в городском округе Выкса.

Участок обхода соединит дороги Выкса — Досчатое и Выкса — Шиморское — Ближне-Песочное. Новая автодорога будет двухполосной, с двумя мостами и шестью водопропускными трубами. Общая протяженность участка составит 6,42 километра.

Напомним, параллельно с межеванием ведется разработка проекта планировки территории. Этот документ должен быть готов к 15 февраля 2027 года.

Напомним, впервые проект западного обхода Выксы был выполнен специалистами ООО ПИ "Волгаватодорпроект" в 2015 году. В январе 2025 года ГУАД объявило аукцион на корректировку проекта. Победителем торгов стало АО "Трансмост", предложившее выполнить работы за 30,2 млн рублей при начальной цене контракта 40,9 млн рублей.

